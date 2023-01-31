"Штирлицы" зодиакального круга: 5 знаков Зодиака, которые не умеют любить

Они скрывают свои чувства и требуют внимания к себе постоянно.

Знаки Зодиака, которые не умеют любить / ua.depositphotos.com

Далеко не все представители зодиакального круга способны проявлять страсть и любовь. Их чувства скрыты где-то глубоко в душе и иногда кажется, что они не способны любить. Можно выделить пять знаков Зодиака, которые не умеют любить по-настоящему. Их поведение совсем не говорит, что они не любят, поэтому стоит пристальнее присмотреться к тем, кто рядом. Их чувства скрыты от глаз посторонних, а для тех, кто сможет найти алмаз несказанно повезет.

Главред предлагает узнать, какие знаки Зодиака могут устроить ссору на ровном месте "Психуют и ссорятся на ровном месте: 3 самых несдержанных знака Зодиака".

Знаки Зодиака, которые не умеют любить: 1 место

Представители этого знака прагматики и трудоголики, ценители накатанной колеи. При этом они обладают самыми ценными чертами – преданностью и постоянством. Если Козероги влюбляются, то они не говорят направо и налево о своих чувствах, они действуют. Рассмотреть в Козероге влюбленного может не каждый. Это люди-скалы, которые сказав один раз сохраняют верность своим словам. Поэтому от них вполне можно услышать фразу "Я же сказал на свадьбе, что люблю тебя, и от своих слов не отказываюсь". При этом Козероги пронесут свою верность через всю жизнь. С ними будет тяжело тем, кто ждет страстей, эмоций и огня.

Знаки Зодиака, которые не умеют любить: 2 место

Представители воздушного знака могут быть романтиками, говорить о своих чувствах, но затем делать все наоборот. Эгоизм вылезает из всех щелей Близнецов. Они часто обманывают близких по поводу и без такового. Близнецов заслуженно относят к знакам Зодиака, которые не умеют любить и часто меняются. Первые месяцы отношений с Близнецами будут бурным и ярким романом, но как только партнер пойман в сети, пыл Близнецов угасает. Чтобы удержать такого человека нужно будет работать за двоих, обеспечивая динамику в отношениях, эмоции, которые Близнецы будут с удовольствием потреблять.

Знаки Зодиака, которые не умеют любить: 3 место

Это свободолюбивые и независимые представители зодиакального круга. Им мешают брачные узы, бытовая рутина навевает скуку. Они хотят легкой любви без особых обязательств. Яркость отношений у Водолеев длится только в конфетно-букетный период, а затем все угасает. После свадьбы – это скучные люди, которые ищут яркости везде, так как им скучно. Партнеру Водолея придется обеспечивать требуемую яркость отношений, чтобы удержать любимого человека.

Знаки Зодиака, которые не умеют любить: 4 место

Понять, чего хочет от жизни представитель этого знака может лишь он сам, но и это удается не всегда. Они способны на проявление чувств. Однако это будет мало заметная активность. Скорпионы считают это нормой, а вот настоящая любовь нормальных людей для них проявление собственничества и эгоизма. При этом представители этого знака Зодиака, которые не умеют любить умеют находить повод для ревности. Они приревнуют даже к столбу. Чтобы построить отношения с таким человеком, нужно терпение, чтобы вынести все выходки Скорпионов на протяжении всей семейной жизни.

Знаки Зодиака, которые не умеют любить: 5 место

Представители этого знака не влюбляются, они находят человека, который им подходит для создания семьи. Конфетно-букетный период у Раков очень яркий и эмоциональный. При этом большинство Раков – очень интересные личности. После свадьбы весь запал иссякает, и представители этого знака остывают. Однако Раки не холодны, они спокойны и отстранены ровно на столько, насколько это позволяет ситуация и здравый смысл. Эти люди умеют заботиться о семье и родных, но их чувства не брызжут. В чем-то Раки похожи на Козерогов. Оба эти знака живут по расписанию, от них трудно ждать спонтанности и яркости эмоций. Червоточинкой Раков являются жалобы на жизнь.

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