Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

Главной особенностью сталинок были высокие потолки. На это есть две причины.

Сталинка / скриншот YouTube

Сталинки во времена СССР появлялись как грибы после дождя. Это были уникальные здания, дизайн которых сейчас не повторяют. И на это есть несколько причин.

Главной особенностью сталинок были высокие потолки. Для многих такое дизайнерское решение является загадкой.

Почему в сталинках делали высокие потолки?

Обычно такие квартиры предназначались для высоких чиновников. Потолки в сталинках были не ниже трёх метров, а в некоторых домах и выше. В номенклатурных домах высота достигала четырёх метров, а в типовых и рядовых — обычно три метра.

В номенклатурных домах высокие дома были для удобства жильцов, а вот в типовых и рядовых постройках высокие потолки возводились, чтобы использовать здания под коммуналки и общежития.

Зачем делали пороги в дверях?

Дело в том, что в период строительства домов этого типа центрального газоснабжения еще не было. Тепло же обеспечивалось за счет печного отопления, а в некоторых домах печи сохранились и до наших дней.

При помощи порогов в комнатах сохранялось тепло. Эта деталь обеспечивала плотное прилегание двери к полу, что помогало поддерживать оптимальную температуру внутри. Также порог способствовал улучшению звукоизоляции, так как в таких домах перегородки делались достаточно тонкими.

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