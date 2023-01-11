Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

Сталинки во времена СССР появлялись как грибы после дождя. Это были уникальные здания, дизайн которых сейчас не повторяют. И на это есть несколько причин.
Главной особенностью сталинок были высокие потолки. Для многих такое дизайнерское решение является загадкой.
Почему в сталинках делали высокие потолки?
Обычно такие квартиры предназначались для высоких чиновников. Потолки в сталинках были не ниже трёх метров, а в некоторых домах и выше. В номенклатурных домах высота достигала четырёх метров, а в типовых и рядовых — обычно три метра.
В номенклатурных домах высокие дома были для удобства жильцов, а вот в типовых и рядовых постройках высокие потолки возводились, чтобы использовать здания под коммуналки и общежития.
Зачем делали пороги в дверях?
Дело в том, что в период строительства домов этого типа центрального газоснабжения еще не было. Тепло же обеспечивалось за счет печного отопления, а в некоторых домах печи сохранились и до наших дней.
При помощи порогов в комнатах сохранялось тепло. Эта деталь обеспечивала плотное прилегание двери к полу, что помогало поддерживать оптимальную температуру внутри. Также порог способствовал улучшению звукоизоляции, так как в таких домах перегородки делались достаточно тонкими.
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