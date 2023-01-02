Все элементарно: почему в СССР строили только девятиэтажки

Во времена СССР в отличие от нынешних времен строили исключительно пятиэтажные, двухэтажные и девятиэтажные дома. Последние были самыми популярными.
Этому есть логическое объяснение. Дело в том, что высота механизированной лестницы пожарной машины составляла 28 метров. А если учесть, что высота каждого этажа 2,8-3 метра + высота цоколя, то как раз и получается, что пожарная машина может достать только до 9-го.
Нужно соблюдать нормы
При строительстве дома выше 9-ти этажей, то есть выше 28 метров, по всем правилам и нормам требовалось устройство незадымляемой лестницы, строительство которой, было экономически нецелесообразным.
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Вопрос безопасности и экономии
Кроме того, для дома высотой в 9 этажей не требовались системы дымоудаления и дополнительные эвакуационные пути.
Строительство 9-ти этажных домов было обусловлено экономической необходимостью. Тогда нужно было в кратчайшие сроки обеспечить жильем всех граждан.
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