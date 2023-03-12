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Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

12 марта 2023, 16:21
Чаще всего подъезды красили только наполовину - верхнюю часть зачастую просто белили.
Подъезд в СССР
Подъезд в СССР / скриншот YouTube

В советское время в подъездах многоквартирных домов было распространено красить стены только до половины высоты. Это вызывало вопросы у многих людей тогда и сейчас: почему стены не были покрашены до потолка?

Существует несколько объяснений этого странного "дизайнерского решения".

Почему раньше подъезды красили в зеленым и синим?

В СССР такая покраска использовалась для разделения зон в подъездах. Обычно нижняя часть была покрашена в темный цвет, а верхняя в светлый, что создавало эффект визуального расширения пространства. Такой прием использовался для маскировки грязи и пыли, которые собирались на нижней части стен.

видео дня

Чаще всего подъезды красили только наполовину - верхнюю часть зачастую просто белили.

Кстати, ранее мы писали почему в СССР ступеньки красили лишь по краям.

Экономия

Еще одной причиной краски стен только до половины была экономия краски. В условиях дефицита материалов и денег, управляющие компании стремились сэкономить на затратах, и поэтому краска использовалась только на нижней части стен, где было больше грязи и пыли.

Кроме того, зеленый цвет, который часто использовался для нижней части стен, имел свойство маскировать грязь, благодаря чему подъезды выглядели более чистыми и аккуратными.

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Автор: Сергей Кущ
СССР жилой дом
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Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

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