Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

Мало кто обращал внимание на покрашенные ступеньки, но делалось это не для красоты.
Многие из нас замечали, что в старых домах, поликлиниках или других зданиях времен СССР ступеньки покрашены не полностью, а только по краям.
Мало кто на это обращал внимание, но делалось это не для красоты.
Убили сразу два зайца
Дело в том, что делались ступеньки вместе со стенами, которые красили первыми, а капли краски предательски падали на бетонные ступеньки. Чтобы замаскировать это и было решено просто размазать краску по бетону.
Практично и удобно
Уже после сдачи здания в эксплуатацию выяснилось, что стык стены и ступени всегда собирал мусор и грязь. При регулярном мытье подъездов сметать и смывать грязь в таких местах было намного удобнее, если поверхность покрыта краской, которая не впитывала грязь и влагу.
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Автор: Сергей Кущ