Дешево и сердито: почему в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

Многие вспоминают времена СССР с трепетом, но жилось там людям не так уж и сладко. Например, женщинам приходилось мыть голову стиральным порошком.
Сейчас это может показаться очень странным, но тогда это было нормой.
Дешево и сердито
Многим женщинам в СССР было довольно сложно ухаживать за собой, поскольку в их распоряжении было не так уж много косметических средств. Им приходилось придумывать лайфхаки, чтобы выглядеть лучше.
Шампуни появились в Советском Союзе только в середине XX века, а до этого его заменяло моющее средство "Лоск".
Немецкое качество
Средство было очень популярным и качественным, поскольку делали его в Германии. Немаловажным фактором было отсутствие запаха у "Лоска" в отличие от дегтярного мыла. Также с его помощью знатно экономили - сначала в воде с порошком мыли волосы, а после этого в той же воде стирали вещи.
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