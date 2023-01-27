Дешево и сердито: почему в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

Сейчас это может показаться очень странным, но тогда это было нормой.

Порошок, женщина / pixabay.com

Многие вспоминают времена СССР с трепетом, но жилось там людям не так уж и сладко. Например, женщинам приходилось мыть голову стиральным порошком.

Сейчас это может показаться очень странным, но тогда это было нормой.

Дешево и сердито

Многим женщинам в СССР было довольно сложно ухаживать за собой, поскольку в их распоряжении было не так уж много косметических средств. Им приходилось придумывать лайфхаки, чтобы выглядеть лучше.

Шампуни появились в Советском Союзе только в середине XX века, а до этого его заменяло моющее средство "Лоск".

Немецкое качество

Средство было очень популярным и качественным, поскольку делали его в Германии. Немаловажным фактором было отсутствие запаха у "Лоска" в отличие от дегтярного мыла. Также с его помощью знатно экономили - сначала в воде с порошком мыли волосы, а после этого в той же воде стирали вещи.

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