Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огня

Несколько лет назад в Интернете были вирусными видео, когда владельцы кошек пугали своих любимцев огурцом.
Все происходило таким образом: кошка спокойно ест, а хозяин незаметно кладет рядом с ней огурец. Кошка оборачивается, видит огурец и подпрыгивает от ужаса.
Кошки боятся огурцов и не только
На самом деле, огурцы здесь почти не при чем - все зависит от обстоятельств, при которых кошка с ними встречается.
Джилл Голдман, специалист по поведению животных, объясняет, что кошки автоматически реагируют на неожиданное появление огурцов, которые обычно не лежат на полу — такое поведение называется "старт-рефлексом".
"При возникновении старт-рефлекса кошка часто пытается убежать как можно быстрее и уже издалека оценить обстановку", - пояснил эксперт.
Кроме того, длинный огурец можно принять за змею, а змей боятся многие млекопитающие. Так что кошка может испугаться не только огурца, но и другого предмета.
Важно место
Примечательно, что огурцы в роликах появлялись рядом с местом, где кошки едят. Именно это место животное считает самым, поэтому и реагирует так неожиданно. Доктор Роджер Магфорд, специалист по поведению животных, также считает, что дело не в огурцах
"Реакция связана с новизной и неожиданностью появления необычного предмета, тайком подобравшегося к кошке, пока ее голова была в миске с едой", - пояснил эксперт.
Учитывая мнения специалистов можно прийти к выводу, что не стоит травмировать психику любимца, пугая его посторонним предметом возле мыски с едой.
Вам может быть интересно:
- Не только молоком: чем нельзя кормить котов
- Почему коту нельзя обрезать усы и чем это опасно
- Не ради забавных видео: почему коты так обожают коробки