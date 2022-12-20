Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огня

За реакцией кошки на огурец можно наблюдать вечно, но это может навредить животному.

Почему коты боятся огурцов / скриншот YouTube

Несколько лет назад в Интернете были вирусными видео, когда владельцы кошек пугали своих любимцев огурцом.

Все происходило таким образом: кошка спокойно ест, а хозяин незаметно кладет рядом с ней огурец. Кошка оборачивается, видит огурец и подпрыгивает от ужаса.

Кошки боятся огурцов и не только

На самом деле, огурцы здесь почти не при чем - все зависит от обстоятельств, при которых кошка с ними встречается.

Джилл Голдман, специалист по поведению животных, объясняет, что кошки автоматически реагируют на неожиданное появление огурцов, которые обычно не лежат на полу — такое поведение называется "старт-рефлексом".

"При возникновении старт-рефлекса кошка часто пытается убежать как можно быстрее и уже издалека оценить обстановку", - пояснил эксперт.

Кроме того, длинный огурец можно принять за змею, а змей боятся многие млекопитающие. Так что кошка может испугаться не только огурца, но и другого предмета.

Важно место

Примечательно, что огурцы в роликах появлялись рядом с местом, где кошки едят. Именно это место животное считает самым, поэтому и реагирует так неожиданно. Доктор Роджер Магфорд, специалист по поведению животных, также считает, что дело не в огурцах

"Реакция связана с новизной и неожиданностью появления необычного предмета, тайком подобравшегося к кошке, пока ее голова была в миске с едой", - пояснил эксперт.

Учитывая мнения специалистов можно прийти к выводу, что не стоит травмировать психику любимца, пугая его посторонним предметом возле мыски с едой.

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