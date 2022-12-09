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На ручках нравится не всем: как нельзя держать кошку

9 декабря 2022, 18:26
Опытные котоводы, которые понимают язык тела животного, с легкостью справятся с этой задачей.
Кошка
Как нельзя держать кошку / pixabay.com

Владельцы кошек обожают держать на руках своих любимцев, но мало кто догадывается, что делать это нужно придерживаясь определенных правил.

Некоторым животным не нравится, когда их трогают. Если кошка не прошла должную социализацию в раннем возрасте, то она будет более пугливой.

Поймайте момент

Лучше всего брать кошку на руки, когда она сама этого хочет. Опытные котоводы, которые понимают язык тела животного, с легкостью справятся с этой задачей.

Потирание о ваши ноги, облизывание ваших рук и радостно поднятый хвост - сейчас самое время подхватить кошку и сжать её в объятиях. Но если у неё распушён хвост или она враждебно мяукает, даже не стоит её трогать. Если питомица начинает извиваться или покусывать владельца, когда тот взял её на руки, необходимо немедленно её отпустить.

Как правильно держать кошку и брать её на руки

Кошки пугаются резких движений, поэтому лучше всего брать её медленно и осторожно. Сначала нужно протянуть руку, чтобы кошка могла обнюхать или потереться мордочкой о пальцы, показывая тем самым, что она в хорошем настроении. Поднимая животное, нужно использовать обе руки. Эксперты говорят, что всех кошек, больших или маленьких, следует держать двумя руками.

Эксперт по поведению кошек Мэрилин Кригер советует брать кошку на руки следующим безопасным образом: "Подсуньте одну руку под её передние лапы, а другой поддерживайте задние лапы и заднюю часть. Кошку можно развернуть так, чтобы её задние лапы опирались на сгиб вашей руки".

По его словам, кошка должна устойчиво лежать или сидеть на одной из рук, как кролик, а другая рука при этом будет выполнять функцию "ремня безопасности".

  • Лапы кошки ни в коем случае не должны свисать, ведь без опоры она не будет чувствовать себя в безопасности.
  • Отпуская питомца, нужно всегда аккуратно ставить его прямо на пол.
  • Прыжок с рук, вероятно, не навредит кошке, но она может лишний раз почувствовать себя неуверенно.
  • Кроме случаев, когда нужно силой удерживать кошку на руках из соображений её безопасности, нельзя сжимать её и игнорировать попытки вырваться.

Когда нельзя брать кошку на руки?

Бывают случаи, когда не следует пытаться взять кошку на руки. Чаще всего это стрессовые ситуации, например присутствие в доме нового человека, или поездки в ветеринарную клинику. Брать кошку на руки, когда она напугана, не рекомендуется, потому что в таком состоянии она может наброситься даже на владельца. Также не рекомендуется пытаться как удержать кошку, так и взять на руки против её воли.

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Автор: Сергей Кущ
кошки интересные новости
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