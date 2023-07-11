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Зачем завязывать листья чеснока в узел: неожиднный ответ сразит наповал

Алексей Тесля
11 июля 2023, 04:30
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Как правильно завязывать чеснок - вас удивит секрет опытных дачников.
чеснок
Как правильно завязывать чеснок / Pixabay/1195798

На "полях битв" огородников и дачников – горячая пора. Начинается один из самых ответственных моментов, когда важно не пропустить время сбора урожая и получить награду за свои труды.

Те, кто занимается выращиванием чеснока, хорош знают, что пора его сбора в июле. При этом торопиться не стоит, потому что поспешив, можно собрать недозревший урожай. Также не стоит тянуть со сбором урожая, иначе есть риск получить чеснок, который не сможет долго храниться и быстро будет пропадать.

Нужно ли завязывать перья чеснока

Огородники знают, что холодная и дождливая погода не способствует быстрому созреванию урожая. При выращивании чеснока это может сказаться на сроках и качестве лукового. Есть нехитрый способ, который поможет ускорить процесс созревания чеснока. Нужно завязать перо чеснока в узел, ведь тем самым питательные вещества быстрее станут попадать к луковице от листьев.

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Когда завязывать чеснок в узел

Если соблюдать сроки и не опоздать с процедурой, тогда можно получить хороший и качественный урожай чеснока:

  • завязывать листья чеснока нужно через несколько недель после удаления стрелок;
  • процедуру следует проводить за 7-12 дней до уборки урожая.

Еще одна рекомендация – если на растении листья слишком длинные, тогда можно завязать даже не один, а два узла.

Как завязать чеснок в узел

Предварительно нужно провести одну обязательную процедуру – обрезать стрелки чеснока (при этом учитывайте, что отступать нужно от верхнего листа на 3-5 см). При этом используйте секатор или специальный нож, потому что при обрывании вы можете повредить растение.

Порядок действий:

  • обращайте внимание на размер - при длине листьев до 30 сантиметров хватит и одного узла, однако если они длиннее, можно завязать и два;
  • несколько листьев сверните и завяжите крепкий узел, при этом не повредив растение;

Можно ли обрезать пожелтевшие листья у чеснока

Даже если чеснок при созревании пострадал от непогоды, не стоит обрывать пожелтевшие листья. Это может только повредить растению. При условии соблюдения всех необходимых условий, листья чеснока имеют свойство восстанавливаться самостоятельно.

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