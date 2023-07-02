Зачем в варенье из абрикосов добавляют крахмал: полезная хитрость опытных хозяек

Простой секрет, который известен немногим, способен существенно улучшить внешний вид готового продукта.

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Зачем в варенье из абрикосов добавляют крахмал/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Когда сезон фруктов и ягод в разгаре, первый вопрос, который интересует большинство хозяек – как варить варенье. Такие шедевры кухонного искусства особенно будут цениться зимой, когда вся семья охотно будет лакомиться такими вкусностями, пока на улице будет трещать мороз и падать снег. Но для этого придется немного постараться и приложить свои усилия в летний сезон.

Одним из самых популярных является варенье из абрикосов. Опытные хозяйки во время его приготовления прибегают к небольшой хитрости, помогающей сделать конечный продукт просто непревзойденным. Но многие не знают, зачем в варенье для абрикосов добавляют крахмал.

Хозяйки, которые каждый год готовят варенье из разных плодов, знают, что самой частой проблемой этого блюда является его консистенция. Очень трудно угадать, сколько точно стоит бросить разных ингредиентов, чтобы в итоге варенье было и не слишком густым, и не слишком жидким.

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Основная причина, по которой варенье может стать жидким, заключается в том, что ягоды или фрукты, используемые для его приготовления, очень сочные. Самые большие проблемы с консистенцией могут возникнуть, если вы готовите варенье из клубники, малины, вишни и т. д. Также причинами чрезмерной редкости могут стать недостаточное время варки, маловатое количество сахара и неснятая пенка. А чтобы лишняя влага быстро испарялась и не оставалась в варенье, нужно использовать для варки посуду с невысокими бортиками.

Но на самом деле есть несколько естественных загустителей, которые могут загустить варенье, если оно всё-таки получилось жидкое. Загустить варенье помогут:

крахмал,

мука,

манка,

желатин,

овсяные хлопья,

панировочные сухари.

Как загустить варенье крахмалом

Для этого крахмал нужно добавить к готовому варенью, после чего снова поставить варенье на огонь и довести до кипения. Варить несколько минут, снять с плиты и охладить.

Но лучше применять кукурузный крахмал, ведь картофельный может придать варенью не очень приятной нотки вкуса.

Также стоит помнить, что чем дольше вы будете варить варенье с крахмалом, тем гуще оно будет.

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