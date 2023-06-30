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Зачем класть лавровый лист в вареную фасоль: результат будет невероятным

Алёна Воронина
30 июня 2023, 03:15
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Такой совет будет полезен как тем, кто любит есть бобы, так и тем, кто их терпеть не может.
Фасоль, лавровый лист
Зачем класть лавровый лист в варенную фасоль/ ua.depositphotos.com

Вареная фасоль – довольно специфический продукт, и нравится она далеко не всем. Есть люди которые готовы ее употреблять только в составе определенных блюд, чтобы не сильно ощущать вкус, а есть такие, которые вообще не употребляют фасоль ни в каком виде. Если кому-то фасоль не нравится из-за ее вкуса или запаха, один отличный совет поможет исправить эту ситуацию.

Одной из причин неприятного запаха от фасоли является содержание в ее составе вещества танина. Блюдо также может плохо пахнуть, если вы используете перезрелые бобы или если бобы долго находились в пластиковой упаковке и в них начались процессы брожения.

Зачем класть лавровый лист в вареные бобы

Многих может удивить, зачем нужно добавлять лавровый лист в фасоль. На самом деле таким способом можно эффективно избавиться от характерного для фасоли запаха.

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Достаточно будет во время варки бросить в кастрюлю 2 или 3 таких листика, и готовое блюдо будет иметь гораздо более приятный запах.

Чтобы усилить действие лаврового листа, можно также добавить в воду во время варки бобов чайную ложку тмина. Такая приправа, как тмин, выполнит еще и другую очень важную функцию – поможет избежать проблем с желудком, которые могут возникнуть после употребления бобов.

Если вы не поклонник лаврового листа, и вам не нравятся его запах или вкус блюд с ним, то можно заменить эту специю на петрушку или укроп. Достаточно будет бросить в воду во время варки фасоли несколько веточек первой или второй зелени. Таким образом вы сможете эффективно замаскировать запах и вкус фасоли.

Ранее мы рассказывали, сколько нужно варить куриные ножки до полной готовности. Время приготовления голеней варьируется в зависимости от нескольких факторов. Есть несколько секретов, которые должен знать каждый.

Также раньше Главред рассказывал, зачем класть лавровый лист в бачок унитаза. Не все хозяева и хозяйки знают, каким чрезвычайно эффективным способом можно использовать лавровый лист в туалете.

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