Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напитке

Во всем мире набирает популярность новая смесь в виде напитка. Главред решил разобраться, зачем в кофе добавляют активированный уголь.

Активированный уголь, кофе / коллаж фото УНИАН

Среди миллионов кофеманов по всей планете ширится и распространяется новая тенденция. Теперь активно в популярный напиток насыпают очень и очень неожиданную добавку - активированный уголь.

Есть информация, что в первый раз такой кофе начали готовить на землях древнего государства Батавия (то бишь в нынешней Индонезии). И такой рецепт якобы восходит к индонезийскому старому методу заваривания напитка. Теперь же и в модных хипстерских кофейнях можно заметить в меню позиции о специальном черном кофе с углем.

Причем есть информация, уголь в кофе сыпят вовсе не для того, чтобы как-то заметно повлиять на вкусовые качества. И этот напиток скорее рассчитан на адептов здорового образа жизни.

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Есть распространенное мнение, что небольшое количество угля, которое бросили в кофе, способствует улучшению состояния тела. Мол, такая смесь хорошо улучшает работу органов пищеварения и в целом помогает очищать организм.

То есть, в целом, некоторые диетологи утверждают, что кофе с углем оказывает крайнее эффективную помощь телу в процессе похудания.

Обычно такой курс выглядит примерно следующим образом ‒ на одну неделю с 1 таблеткой на 10 каждые килограммов веса. Но перед такой очисткой тела нужно обязательно и долго проконсультироваться с медиками.

Рецепт черного кофе с активированным углем

Что нужно:

10 грамм молотого кофе;

180 миллиграм воды;

30 миллилитров пастеризованного молока

таблетка активированного угля.

Как приготовить кофе с углем:

Начните стандартно варить кофе;

В мелкую крошку разломайте таблетку активированного угля;

В кипящий кофе засыпьте полученный порошок из угля, постоянно помешивая;

Готовый напиток налейте в чашку (по вкусу туда можно добавить молоко).

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