Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напитке

Среди миллионов кофеманов по всей планете ширится и распространяется новая тенденция. Теперь активно в популярный напиток насыпают очень и очень неожиданную добавку - активированный уголь.
Есть информация, что в первый раз такой кофе начали готовить на землях древнего государства Батавия (то бишь в нынешней Индонезии). И такой рецепт якобы восходит к индонезийскому старому методу заваривания напитка. Теперь же и в модных хипстерских кофейнях можно заметить в меню позиции о специальном черном кофе с углем.
Причем есть информация, уголь в кофе сыпят вовсе не для того, чтобы как-то заметно повлиять на вкусовые качества. И этот напиток скорее рассчитан на адептов здорового образа жизни.
Есть распространенное мнение, что небольшое количество угля, которое бросили в кофе, способствует улучшению состояния тела. Мол, такая смесь хорошо улучшает работу органов пищеварения и в целом помогает очищать организм.
То есть, в целом, некоторые диетологи утверждают, что кофе с углем оказывает крайнее эффективную помощь телу в процессе похудания.
Обычно такой курс выглядит примерно следующим образом ‒ на одну неделю с 1 таблеткой на 10 каждые килограммов веса. Но перед такой очисткой тела нужно обязательно и долго проконсультироваться с медиками.
Рецепт черного кофе с активированным углем
Что нужно:
- 10 грамм молотого кофе;
- 180 миллиграм воды;
- 30 миллилитров пастеризованного молока
- таблетка активированного угля.
Как приготовить кофе с углем:
- Начните стандартно варить кофе;
- В мелкую крошку разломайте таблетку активированного угля;
- В кипящий кофе засыпьте полученный порошок из угля, постоянно помешивая;
- Готовый напиток налейте в чашку (по вкусу туда можно добавить молоко).
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