Кофе с маслом: удивительные сведения о нестандартном напитке

Кофе с маслом - нет, это не какой-то мегаэкспериментальный напиток, а вполне себе популярная в последние годы услада кофеманов.

Кофе, масло / коллаж фото ua.depositphotos.com

Думается, если рядовому фанату кофе предложить добавить в его обожаемый напиток масла (сливочного или кокосового), то он в лучшем случае на такое предложение покрутит пальцем у виска. Но, тем не менее в последние годы такой напиток становится очень и очень популярен. Ниже мы детально ответим на вопрос "Зачем в кофе добавляют масло".

Кофе с маслом как называется

На Западе такой напиток Bulletproof (Пуленепробиваемый). И это вполне себе известный бренд, который придумал и запатентовал коммерсант Дэвид Аспри. Такой кофе он продвигает уже больше дюжины лет ‒ мол, этот кофе может вполне себе заменить завтрак (что, конечно, довольно сомнительное утверждение). Еще встречаются название "бронекофе", "кето-кофе", "масляный кофе".

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К слову сказать, у Аспри эта идея у него зародилась, когда он временно оставил мирские дела и уехал в Тибет. Там его местные угостили часуймой – чаем, с солью, молоком и маслом яка. Соответственно, коммерсант всего лишь поменял чай на кофе, а также убрал молоко и соль.

Кофе с маслом рецепт

Вполне логично, что такое кофе сперва набрало популярность среди фанатов фитнесса и прочих так, сказать, физкультурников. Но в последнее время оно становится все более и более популярным в том числе и среди обычных кофеманов. А рецепт такого напитка довольно прост:

Заварной кофе – 250–350 миллилитров;

Одна-две столовые ложки сливочного масла.

Кофе с маслом: польза и вред

Как говорят специалисты, главное преимущество кофе с маслом ‒ оно заметно меняет обыденный и ординарный кофейный ритуал. Плюс в нем ничего искусственного ‒ ни ароматизаторов, ни сахара, ни добавок со сладкими сиропами.

Плюс, если человек решит поэкспериментировать и вместо сливочного масла добавить кокосового, то получит возможность использовать все полезные свойства, которые есть у кокосового масла первого отжима. Кроме того, считается, что он максимально ускоряет метаболизм (то бишь обмен веществ) и даже способен бороться с окислительным стрессом.

Но, утверждают эксперты, следует помнить, если регулярно вместо полноценного завтрака пить кофе с маслом, то это пройдет отнюдь не без вреда для человеческого организма. Кроме того, такой напиток будет регулярно добавлять в ваше тело немного насыщенных жиров. И, если у человека высокий уровень холестерина, дислипидемия, а также есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, то ему наверняка стоит пить кофе с маслом крайне и крайне осторожно.

Ну и, не стоит забывать ‒ в отличие от стандартного черного кофе, который чаще всего пьется без сахара (и с минимумом калорий), в кофе с маслом калорий довольно много. В стандартной чашке его может быть 450 калорий. Для сравнения: чашка кофе мокко – 158 калорий, а сладкий кофе, который приготовили на молоке, содержит всего 101 калорию.

Конечно же, в итоге лучше всего обратиться к диетологу, который максимально поможет вам подобрать лучший вариант питания с утра ‒ том числе и кофе с маслом.

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