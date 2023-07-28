Зачем теннисный мячик в гараже: хитрый лайфхак поможет не "коцнуть" авто

Парковка в гараже нередко становится проблемой, особенно для начинающего водителя. Если автолюбитель впервые паркуется в гараже, ему кровь из носа необходим помощник.
Ведь крайне важно при выполнении маневров рассчитывать на помощь ассистента, который сможет дать правильную подсказку в нужный момент. В свою очередь надежный помощник может подсказать правильные повороты для наиболее правильной парковки автомобиля.
Не все знают о том, что обыкновенный мячик для тенниса может стать незаменимым помощником для начинающих водителей. Особенное значение его использование приобретает во время парковки в гараж.
Объяснение тут простое, ведь использование теннисного мячика существенно снижает риск вероятного повреждения автомобиля. Он становится просто незаменимым помощником для водителей.
Наверняка каждый водитель в начале своего стажа имел проблемы с тем, чтобы правильно определить габариты своего автомобиля во время парковки, особенно в гараже. В этом случае может как раз помочь теннисный мячик, который подвешивают в гараже.
Секрета тут нет никакого: теннисный мячик закрепляют таким образом, чтобы при максимальном въезде авто в гараж, он едва коснулся лобового стекла. Это будет своеобразным сигналом водителю о том, что дальше ехать нельзя, и пора нажать на тормоз.
Для водителей подвешенный в гараже теннисный мячик станет настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь он сможет подсказать необходимые для парковки габариты и позволит избежать повреждения вашего железного коня.
Начинающий водитель, который еще не до конца контролирует габариты своего авто, может использовать хитрые уловки, паркуясь в гараже. Для безопасного заезда и выезда из гаража многие вешают на стены различные яркие рисунки или плакаты. Они служат прекрасным ориентиром при везде в гараж и помогают сохранить авто в целости.
При парковке в гараже нередко водители заезжают задним ходом. Это и не удивительно, ведь выезжать из гаража прямо гораздо проще и удобнее.
Порядок действий:
- правое или левое внешнее зеркало опустите вниз;
- отрегулируйте его так, чтобы вы видеть в нем заднее колесо вашего авто;
- до начала движения руль выкрутите до упора в нужном направлении;
- нужно точно знать, что при движении задним ходом, вы не создадите помех другим участникам движения;
- включите заднюю передачу и начните плавное движение в нужном направлении.
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