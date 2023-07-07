Как не "убить" авто: почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером

Нужно ли выключать кондиционер перед тем как глушить машину - важные советы автолюбителям.

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Можно ли глушить двигатель во время работы вентилятора / ua.depositphotos.com, Pixabay/JoshuaJCreative

В летнюю жару автомобиль, оборудованный кондиционером, бывает настоящим спасением от палящего зноя. Однако для того, что техника служила долго, следует помнить несколько основных правил.

Кроме того, стоит соблюдать простые правила выключения кондиционера в автомобиле. Это может помочь сохранить технику в исправности. Еще один важный момент – необходимо держать окна закрытыми во время работы кондиционера, иначе никакого эффекта от его работы не будет (это все равно, что держать открытой дверцу работающего холодильника) и это может негативно сказаться на его функционировании.

Кондиционер в машине: что важно помнить

Тут не стоит забывать основные правила физики, а именно то, что при включенном кондиционере создается существенный перепад температуры воздуха в салоне авто и снаружи. Естественно, в таком случае не может не возникать эффект конденсации, который образует влагу. Наверняка многие замечают, что летом при включенном кондиционере автомобиля, если машина стоит на месте, под днищем на асфальте образуется пятно от капающей воды. Не стоит переживать, ведь это как раз и работает отвод конденсата, как и на всех кондиционерах.

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Нужно ли выключать кондиционер перед тем как глушить машину

Однако перед тем, как заглушить двигатель, кондиционер необходимо заранее выключить. Иначе есть риск того, что при отключении кондиционера за счет глушения двигателя, в системе образуется конденсат. Такая ситуация может стать причиной застоя в испарителе. Это в свою очередь чревато негативными последствиями, ведь постепенно это приводит к образованию вредных микроорганизмов, а также к распространению неприятного запаха по салону.

Можно ли включать кондиционер на холостом ходу

Здесь нет никакого секрета и включать кондиционер в жару можно как на холостом ходу, так и во время движения авто. Отметим, что циркулирующие слухи о том, что кондиционер на холостом ходу "убивает" двигатель, не более чем легенда. Ведь кондиционер отличается от турбонаддува, который следует действительно немного охладить перед глушением двигателя.

Можно ли включать кондиционер во время дождя

Обычно, во время дождя и грозы температура воздуха заметно снижается и тем самым нередко отпадает необходимость пользоваться кондиционером в автомобиле. Однако если вам нужно включить кондиционер в машине даже во время грозы, ничего страшного не произойдет, и вы сможете настроить оптимальный режим микроклимата в салоне. Главное – обращать внимание на герметичность наружного блока. Вместе с тем специалисты предупреждают, что если вы оказались в эпицентре грозы, кондиционер все же лучше выключить, чтобы не спровоцировать проблемы с климатической техникой, которая может пострадать в результате разрядов.

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