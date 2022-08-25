Зачем суеверные люди кладут соль под подушку и чем она может помочь ребенку

Зачем кладут соль под подушку / скриншот

Соль есть в каждом доме, ведь без нее невозможно приготовить ни одно блюдо, но не все люди используют ее исключительно в кулинарии.

Еще с древних времен считалось, что соль обладает магическими и целебными свойствами.

Зачем кладут соль под подушку

У славян при рождении ребенка во время праздничной трапезы молодому отцу давали отведать пересоленную кашу, как бы приобщая его к страданиям родившей жены и соединяя его с младенцем. В Чехии в этом случае на стол выставляли хлеб и соль – кормили "духов судьбы".

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Наши предки, оберегая детей от дурного глаза, посыпали им солью темя, а иногда даже засовывали ее "под шапочку" или клали под подушку на ночь. Хлеб с солью долгое время был обязательным угощением на крестинах ребенка.

Приметы, связанные с солью

Если в доме больной – дать ему той соли с водой выпить.

Если в доме беда – в каждый угол насыпать.

Если меж супругами ссора – положить мешочек с солью под подушку.

Если кто уехал и не ворачивается – бросить горсть соли в огонь.

Чтобы дети росли здоровыми, добрыми, красивыми да разумными – в воду для купания малую щепотку кинуть.

Чтобы в доме достаток был – в деревянную солонку насыпать, да посередь стола поставить.

Если недоброжелатель в дом пришел – пищу ему подать, той солью сдобренную.

А ежели враг, то после его ухода все следы его солью присыпать.

Чтобы лад в доме был – под каждую кровать, под самое изголовье, щепотку бросить.

Соль не портится сама и предохраняет от порчи другие продукты, следовательно, она — символ вечности и бессмертия.

Также соль использовали в своих жертвенных ритуалах язычники, и с незапамятных времен к ней прибегали для защиты от всяческих сил зла.

Многие дарят новорожденному солонку, чтобы в будущем он ни в чем не нуждался. Кроме того, соль защищает младенца от бесов и ведьм, ибо, прежде чем причинить ему зло, они должны пересчитать все крупинки, а на подобное им всегда не хватает времени.

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