Зачем суеверные люди кладут соль под подушку и чем она может помочь ребенку

Еще с древних времен считалось, что соль обладает магическими и целебными свойствами.
Соль есть в каждом доме, ведь без нее невозможно приготовить ни одно блюдо, но не все люди используют ее исключительно в кулинарии.
Еще с древних времен считалось, что соль обладает магическими и целебными свойствами.
Зачем кладут соль под подушку
У славян при рождении ребенка во время праздничной трапезы молодому отцу давали отведать пересоленную кашу, как бы приобщая его к страданиям родившей жены и соединяя его с младенцем. В Чехии в этом случае на стол выставляли хлеб и соль – кормили "духов судьбы".
Наши предки, оберегая детей от дурного глаза, посыпали им солью темя, а иногда даже засовывали ее "под шапочку" или клали под подушку на ночь. Хлеб с солью долгое время был обязательным угощением на крестинах ребенка.
Приметы, связанные с солью
- Если в доме больной – дать ему той соли с водой выпить.
- Если в доме беда – в каждый угол насыпать.
- Если меж супругами ссора – положить мешочек с солью под подушку.
- Если кто уехал и не ворачивается – бросить горсть соли в огонь.
- Чтобы дети росли здоровыми, добрыми, красивыми да разумными – в воду для купания малую щепотку кинуть.
- Чтобы в доме достаток был – в деревянную солонку насыпать, да посередь стола поставить.
- Если недоброжелатель в дом пришел – пищу ему подать, той солью сдобренную.
- А ежели враг, то после его ухода все следы его солью присыпать.
- Чтобы лад в доме был – под каждую кровать, под самое изголовье, щепотку бросить.
- Соль не портится сама и предохраняет от порчи другие продукты, следовательно, она — символ вечности и бессмертия.
Также соль использовали в своих жертвенных ритуалах язычники, и с незапамятных времен к ней прибегали для защиты от всяческих сил зла.
Многие дарят новорожденному солонку, чтобы в будущем он ни в чем не нуждался. Кроме того, соль защищает младенца от бесов и ведьм, ибо, прежде чем причинить ему зло, они должны пересчитать все крупинки, а на подобное им всегда не хватает времени.
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