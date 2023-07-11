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Зачем пьют кофе с мороженым: 3 нестандартных вида необычного напитка

Дмитрий Видоменко
11 июля 2023, 16:15 обновлено 11 июля, 16:24
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Когда на улице жара за +30, впору как-нибудь охладиться ‒ особенно напитком. Главред решил ответить на вопрос: "Зачем пьют кофе с мороженым?".
Кофе, мороженое
Самый популярный формат кофе с мороженым называется глясе / коллаж Главред, фото Instagram /cafeinacafesd/fwcafebh/

Не всякому кофеману и не всякому любителю сладкого придет в голову идея, к примеру такая: "Можно ли есть мороженое и пить кофе?". Ниже мы детально разберем этот вопрос.

Кофе с мороженым в домашних условиях

Кофе с мороженым называется глясе (гляссе, glace). Термин "глясе" – французский, переводится, как "лед".

Классический рецепт кофе с мороженым хорошо известен. Для него требуется порция охлажденного подслащенного натурального кофе и шарик мороженого. Мороженое кладут на дно бокала и заливают охлажденным кофе. Сверху порцию напитка украшают взбитыми сливками или посыпкой.

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Необходимая для рецепта порция кофе, обычно, определяется самостоятельно, исходя из желаемого объема напитка. В классическом рецепте требуется порция кофе в 120-150 миллилитров. Можно использовать натуральный кофе, приготовленный любым методом. Если кофе сварен в джезве или в турке либо заварен холодным способом, то его нужно тщательно процедить ‒ желательно, не менее двух раз. Эспрессо или американо дополнительно процеживать не нужно.

В чем разница между аффогато и гляссе

Как и с другими напитками, которые популярны во многих странах, с названиями возникает некоторая путаница. Про гляссе мы выше уже говорили. Но есть еще два варианта названия такого кофе:

  • Affogato – самое известное название, итальянский десерт, который популярен и в Европе, и в Америке. Представляет собой шарик пломбира, лежащего поверх или "утопленного" в порции эспрессо. Сладкий и густой, такой десерт обычно едят ложкой, так как даже если лед растает, получится густая сладкая пена, и ее будет много. Лучше наслаждаться смешением вкуса.
  • Eiskaffee – Эйскафе, немецкий коктейль-вариант. В этом случае используется также сгущенное молоко, на дно стакана кладут мороженое, затем – кофейно-молочную смесь, и сверху – шапку взбитой сливочной пены.
Кофе, мороженое
Кофе с мороженым и полезно, и вредно для организма / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и instagram.com/vanleeuwenicecream

Польза и вред кофе с мороженым

Во-первых, такое кофе содержит витамины и полезные минералы (является источником кальция, витамина D, рибофлавина, витамина А и фосфора). Кстати, кальций помогает улучшить метаболизм.

Во-вторых, этот напиток повышает уровень дофамина в организме ‒ дает бодрость, стимулирует работу мозга. Эксперты говорят, что такой напиток полезен для тех, кому утром очень тяжело включиться в работу.

В-третьих, заряжает энергией. За счет добавленного сахара (то есть глюкозы), организм получает запас энергии.

В плане вреда ‒ дело в том, что зубы человека покрыты эмалью, которая очень чувствительна к температурам, а в особенности к резким перепадам температур. После употребления мороженого эмаль охлаждается. А если следом запивать мороженое горячим кофе, то получится удар по эмали. И она трескается. Даже если после таких экспериментов на эмали зубов нет больших трещин, то микротрещины есть практически точно. Ну а со временем в них образуется скопление микроорганизмов, которые приводят к развитию кариеса.

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