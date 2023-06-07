Для чего пьют кофе с перцем: новые сведения об остром на вкус напитке изумят

Кофеманы вечно ищут способы разнообразить употребление своего любимого напитка. Главред решил ответить на вопрос "Можно ли добавить перец в кофе?".

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Кофе с перцем улучшает пищеварение / коллаж фото Instagram/sasha_kalyna/ kava.smile/

Для чего пьют кофе с перцем ‒ тема не такая простая, как кажется на первый взгляд. Ниже мы попытамся максимально рассказать о ней.

Кофе с перцем эффект

Во-первых, кофе сам по себе мощный антиоксидант. А одна щепотка перца усилит эти свойства кофе. Во-вторых, кофе с перцем улучшает пищеварение

Добавление небольшого количества черного перца в кофейник может улучшить пищеварение за счет увеличения усвоения питательных веществ, а также предотвратить диарею. Ну и, вдобавок, может помочь снизить аппетит, что может быть удобно для тех, кто хочет убрать лишние килограммы.

В-третьих, кофе с перцем улучшает память. Перец также отлично подходит для здоровья мозга. Перец в сочетании с кофе помогает улучшить память и когнитивные функции этого органа. Некоторые ученые также говорят, что такой напиток может помочь в профилактике болезни Альцгеймера, благодаря способности компонентов перца залечивать повреждения нервов.

В-четвертых, кофе с перцем крайне качественное средство от простуды. Перец обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые отлично подходят для борьбы с инфекциями. То есть добавляя перец в свой традиционный кофе, человек помогает организму гораздо быстрее выздороветь. Ну и, в сухом остатке, кофе с перцем – отличное средство для профилактики простудных и инфекционных заболеваний.

В-пятых, кофе с перцем от головной и зубной боли. Употребление кофе со щепоткой черного перца может помочь в лечении головной боли. Дело в том, что он содержит химическое вещество под названием капсаицин, которое отлично помогает избавиться от головной боли, мигрени, зубной боли.

Кроме того, есть отдельные исследования о способности перца поглощать питательные вещества. Согласно такому исследованию, острый перец помогает усваивать бета-каротин, который затем преобразуется нашим организмом в витамин А. И он также ведет важную борьбу с сердечными заболеваниями, а в сочетании с кофе, полезные свойства взаимно стают мощнее.

Есть отдельные исследования о способности перца поглощать питательные вещества / коллаж фото Instagram/sasha_kalyna/ kava.smile/

Кофе с перцем рецепт

Приготовьте порцию кофе стандартным способом ‒ к примеру, в турке. Потом лучше использовать кофе среднего либо светлого обжара и мелкого помола. Традиционно вьетнамский кофе в турке получается очень плотным и невероятно ароматным, но более насыщенным. Для рецепта кофе с перцем также прекрасно подходит напиток, который приготовлен в традиционном вьетнамском фине. Тут гораздо вкуснее и приятнее пить кофе с перцем ‒ за счет плотного вкуса самого кофе.

Потому в готовый горячий кофе нужно всего лишь добавить щепотку молотого острого перца и перемешать. Если же напиток покажется Вам слишком острым, то можно добавить немного сахара, молока или корицы (это смягчит вкус). В мексиканской кухне отдельно рекомендуют добавить в кофе с перцем кусочек шоколада. Такой финт также смягчит остроту и придаст напитку вкус с ароматом пряного шоколада.

Смотрите на видео сюжет ТСН про кофе:

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