Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

Лимонная кислота пригодится, если у вас дома есть белая посуда/ pixabay.com

Лимонную кислоту можно применять не только во время приготовления пищи. Опытные хозяйки уже привыкли, что такое чудо-средство понадобится не только на кухне. С его помощью можно решить много бытовых проблем. Например, лимонная кислота прекрасно удаляет различные сложные пятна со светлой одежды и может выручить во время уборки, ведь способна устранять различные загрязнения.

Но оказывается, что она может пригодиться и во время мытья посуды. Особенно, если у вас дома есть белая посуда.

Тарелки, миски, чашки, чайники и прочая посуда белого цвета выглядит как новая лишь первое время после покупки. Однако наслаждаться таким красивым белым цветом вряд ли удастся долго – через определенный промежуток времени на таком кухонном инвентаре могут появиться пожелтевшие места. И тогда возникает логичный вопрос, как отбелить посуду, ведь хочется, чтобы она снова приносила радость своей белоснежной чистотой.

Для того, чтобы отбелить посуду, стоит сначала намочить ее водой, а затем посыпать лимонной кислотой. Средство высыпаем на пожелтевшие участки и оставляем на 20 минут. Когда это время пройдет, осторожно моем посуду.

С такой же целью можно использовать и другие средства, которые есть практически на каждой кухне. Например, порошок горчицы. Стоит растворить несколько столовых ложек порошка горчицы в теплой воде и этим средством помыть посуду.

Избавиться от желтизны и отбелить посуду поможет также сода. Нужно развести ее в воде до сметанообразного состояния. После этого использовать средство для мытья. Но с содой нужно быть осторожными, ведь при условии неправильного использования она может поцарапать поверхность посуды.

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