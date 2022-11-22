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Как устранить царапины на зеркале: 6 способов с проверенным результатом

22 ноября 2022, 15:43

Если на зеркале случайно появилась царапина, ее можно легко устранить собственными силами.

Зеркало, зубная паста
Устранить царапины на зеркале можно с помощью подручных средств/ ua.depositphotos.com, derstandard.at

Зеркала есть практически в каждом доме – как большие, так и малые. Они не только выполняют свое прямое назначение, но и украшают интерьер и помогают визуально расширить пространство в комнатах.

Но такая красивая деталь интерьера является одновременно и достаточно хрупкой. Если зеркало ненароком задеть чем-то острым, на его поверхности может появиться довольно заметная царапина. И такое повреждение сразу будет бросаться в глаза, ведь любой гость у вас дома в какой-то момент точно захочет посмотреть на себя в зеркало. И тут такая неприятная деталь точно привлечет его внимание.

Если на вашем зеркале остались царапины, можно попробовать замаскировать их с помощью нескольких эффективных лайфхаков.

Во время применения любого способа зеркало лучше снять со стены и разместить на горизонтальной плоской поверхности. Также лучше снять раму.

1. Фольга для запекания

Она пригодится, если зеркало получило повреждения с обратной стороны. Нужно положить зеркало обратной стороной вверх, вырезать небольшой кусок фольги практически по размеру царапины и наклеить ее с помощью скотча.

2. Зубная паста

Этот способ подойдет для небольших царапин. Нужно нанести небольшое количество средства на повреждение и осторожно втереть в поверхность. Это можно делать, например, мягкой тряпочкой или спонжем.

Далее нужно дать зубной пасте время, чтобы она засохла, после чего отполировать поверхность зеркала.

3. Уксус и горчица

Такой тандем также поможет при наличии небольших царапин. Нужно смешать оба ингредиента в равных пропорциях и нанести на повреждение. Остатки убрать мягкой тряпочкой. Когда средство засохнет, отполировать зеркало мягкой тряпкой.

4. Прозрачный лак

Нужно нанести на царапины прозрачный лак ровным тонким слоем и дать ему засохнуть. После этого отполировать поверхность зеркала мягкой тканью или губкой.

5. Бесцветный герметик

Сначала стоит обезжирить поврежденный участок средством для мытья стекол, после чего нанести на нее бесцветный герметик. Остатки осторожно срезать ножом. Его стоит держать под углом 45 градусов, чтобы не повредить поверхность зеркала.

6. Паста ГОИ

Это уже профессиональное средство, которое поможет устранить проблему. Лучше наносить средство ватными палочками толстым слоем, а через несколько минут протереть сухой тряпочкой и отполировать поверхность. Но такую пасту нужно втирать медленно, а противном же случае обработанный участок может сильно отличаться от всего зеркала.

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