Зачем наивные хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульоном

В современной кулинарии рекомендуется придерживаться проверенных рецептов и технологий приготовления бульонов.

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Зачем хозяйки в СССР клали граненый стакан в кастрюлю с бульоном / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В СССР было распространено поверье, что добавление граненого стакана в кастрюлю с бульоном помогает улучшить его вкус и качество. Хозяйки считали, что граненый стакан способен усилить аромат и насыщенность бульона.

Предполагалось, что граненый стакан, благодаря своей форме и текстуре, способен удерживать и концентрировать ароматные молекулы, выпускаемые в процессе приготовления бульона.

Наука и здравый смысл против

Научно не доказано, что граненый стакан имеет реальное влияние на качество бульона. Вкус и аромат бульона зависят от множества факторов, таких как выбор ингредиентов, длительность варки, правильное соотношение компонентов и другие приготовительные моменты, но никак не от стакана.

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Добавление граненого стакана в кастрюлю может создавать впечатление улучшения вкуса, но это скорее связано с психологическим эффектом и влиянием ожиданий, чем с реальными физическими свойствами стекла.

Как на самом деле сделать наваристый бульон?

В современной кулинарии рекомендуется придерживаться проверенных рецептов и технологий приготовления бульонов, а также использовать качественные ингредиенты, чтобы достичь желаемого вкуса и аромата.

Для приготовления наваристого бульона, который отличается насыщенным вкусом и ароматом, нужен вовсе не стакан:

Выберите качественные ингредиенты: Используйте свежие и высококачественные продукты. Для мясного бульона лучше всего выбирать косточки, мясо с костью или мясные отходы, такие как грудинка, куриные крылья или говяжьи хвосты. Для овощного бульона можно использовать смесь различных овощей, таких как лук, морковь, сельдерей, пастернак и петрушка.

Используйте свежие и высококачественные продукты. Для мясного бульона лучше всего выбирать косточки, мясо с костью или мясные отходы, такие как грудинка, куриные крылья или говяжьи хвосты. Для овощного бульона можно использовать смесь различных овощей, таких как лук, морковь, сельдерей, пастернак и петрушка. Длительное варение: Основой наваристого бульона является длительное варение ингредиентов. Поместите мясо или овощи в большую кастрюлю, добавьте достаточное количество воды, чтобы все полностью покрылось, и поставьте на средний огонь. Дайте бульону закипеть, а затем уменьшите огонь до минимума и варите его на низком огне в течение длительного времени (от 2 до 4 часов для мясного бульона и до 1 часа для овощного бульона).

Основой наваристого бульона является длительное варение ингредиентов. Поместите мясо или овощи в большую кастрюлю, добавьте достаточное количество воды, чтобы все полностью покрылось, и поставьте на средний огонь. Дайте бульону закипеть, а затем уменьшите огонь до минимума и варите его на низком огне в течение длительного времени (от 2 до 4 часов для мясного бульона и до 1 часа для овощного бульона). Удаление пены: Во время варки бульона возможно образование пены на поверхности. Регулярно снимайте пену с помощью пеноскалки или ложки, чтобы избежать мутности и горечи в бульоне.

Во время варки бульона возможно образование пены на поверхности. Регулярно снимайте пену с помощью пеноскалки или ложки, чтобы избежать мутности и горечи в бульоне. Добавление ароматических трав и специй: Чтобы усилить вкус и аромат бульона, можно добавить свежие или сушеные ароматические травы, такие как петрушка, базилик, тимьян или лавровый лист. Также можно использовать цельные специи, такие как черный перец, гвоздика или корица, чтобы придать бульону дополнительные нотки вкуса.

Чтобы усилить вкус и аромат бульона, можно добавить свежие или сушеные ароматические травы, такие как петрушка, базилик, тимьян или лавровый лист. Также можно использовать цельные специи, такие как черный перец, гвоздика или корица, чтобы придать бульону дополнительные нотки вкуса. Отфильтруйте и охладите бульон: После окончания варки удалите из бульона мясо и овощи. Процедите бульон через мелкое сито или марлю, чтобы удалить остатки ингредиентов и получить чистый и прозрачный бульон. Затем охладите бульон, положив его в холодильник или использовав метод быстрого охлаждения, чтобы удалить застывший жир с поверхности.

После окончания варки удалите из бульона мясо и овощи. Процедите бульон через мелкое сито или марлю, чтобы удалить остатки ингредиентов и получить чистый и прозрачный бульон. Затем охладите бульон, положив его в холодильник или использовав метод быстрого охлаждения, чтобы удалить застывший жир с поверхности. Удаление жира: Когда бульон полностью остынет, удалите застывший жир с поверхности, используя ложку или дуршлаг. Это поможет сделать бульон менее жирным и более прозрачным.

Смотрите видео о том, как приготовить теплый душистый куриный бульон:

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