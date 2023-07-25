Зачем кипятить белые носки: чрезвычайно эффективный способ "оживить" цвет вещей

Чтобы правильно отстирать белые носки кипячением, нужно знать основные правила и последовательность действий.

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Зачем кипятить белые носки/ Instagram sovavii, ua.depositphotos.com

Казалось бы, что стирка носков – это очень простое дело, которое не требует большого количества времени или сил. Однако на самом деле это не так. Носки – одни из самых загрязненных вещей в гардеробе, поэтому и усилия к их стирке приходится прилагать соответствующие. Особенно, если приходится иметь дело с тем, как быстро постирать белые носки.

Есть ряд эффективных способов, как сделать белые носки снова белыми. Некоторые из них предусматривают покупку магазинных средств для стирки, однако есть и много народных способов, которые дают не худший результат.

Главред попытался разобраться с одним из таких народных способов – как отстирать белые носки кипячением.

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Кипячение считается классическим способом отбеливания различных вещей, ведь такой способ издавна используется многими хозяйками. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно действовать следующим образом.

1. Сперва нужно будет постирать белые носки привычным для вас способом – в стиральной машине или вручную, чтобы избавиться от основных загрязнений, которые не въелись.

2. Далее нужно положить носки в кастрюлю, залить водой и добавить моющее средство – можно стиральный порошок

3. Поставить кастрюлю на средний огонь.

4. По мере того, как кастрюля будет нагреваться, нужно будет периодически перемешивать ее содержимое, лучше делать это деревянной ложкой.

5. Когда содержимое кастрюли закипит, нужно подержать емкость на огне примерно 20 минут, а затем прополоскать вещи в теплой воде и повесить сушиться.

Но при этом стоит обращать внимание на материал носков и учитывать, выдержит ли этот материал такую высокую температуру.

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