Можно ли остановить машинку во время стирки: 4 способа правильной экстренной остановки

Стиральная машина – практически незаменимая вещь в доме, ведь помогает поддерживать одежду и другие вещи в чистоте, и при этом еще и экономит нам большое количество времени. Пока техника стирает наши вещи, у нас есть время заняться другими важными задачами, или же просто отдохнуть. Но есть некоторые ситуации, в которых может потребоваться принудительное срочное выключение машинки, когда она уже запущена. Главред разобрался, что будет, если выключить стиральную машину во время стирки, как это правильно сделать и может ли это навредить технике.
После того, как вся грязная одежда оказалась в барабане машинки и мы запустили стирку, дверца стиральной машины автоматически заблокируется. Открыть ее можно будет лишь после того, как машинки завершит стирку и разблокирует ее.
А что делать, если вы вдруг осознали, что бросили в барабан белую одежду вместе с цветной, всыпали слишком много стирального порошка или выбрали не ту программу стирки? В таком случае может потребоваться остановка процесса. Давайте разберемся, как остановить стирку в машинке, когда она уже началась, и как открыть дверцу стиральной машины во время стирки.
Есть четыре основных способа, как правильно остановить машинку во время стирки.
1. Если вода еще не набралась
Этот случай самый простой и безопасный для техники. В такой ситуации будет достаточно нажать и отпустить клавишу "Пуск/ Стоп". После этого в машинке включится пауза и дверца разблокируется. Вы сможете сразу открыть дверцу и вытащить одежду из барабана.
2. Если вода уже набралась в барабан
Эта ситуация сложнее, но и с ней тоже можно справиться. Просто нажмите ту же клавишу и удерживайте ее несколько секунд, затем отпустите. Программа стирки отменится, и вы сможете выбрать программу отжима или слива воды, чтобы избавиться от жидкости и барабане. Только после этого дверь будет разблокирована и вы сможете достать одежду из машинки.
3. Если барабан уже вращается
В случае, если программа стирки уже стартовала и барабан машинки крутится, выключить технику можно будет, обесточив ее. Для этого нужно вытащить шнур из розетки.
Производители обычно предусматривают, что в процессе эксплуатации техники возможно возникновение таких ситуаций, когда дома могут резко выключить электричество. Тогда обесточенная техника должна запомнить то место программы, на котором она остановилась, и когда электроэнергия снова появится, то машинка продолжит потом с этого места. Если вытащить шнур из розетки во время стирки, машинка будет вести себя так, как делала бы в случае пропадания электроэнергии.
Но специалисты по ремонту не советуют злоупотреблять таким способом, чтобы не сломать машинку. Лучше так делать только в действительно экстренных случаях.
4. Если нужно изменить режим стирки
Бывают случаи, когда нечаянно мы выбираем не тот режим, и лишь когда барабан уже крутится на полную мощность, осознаем свою ошибку. Если оставить машинку на выбранном режиме нельзя, и вы всё-таки хотите его изменить на ходу, нужно действовать следующим образом.
Надо нажать клавишу "Пуск/ Стоп" и подержать ее несколько секунд, чтобы сбросился выбранный режим стирки, далее выбрать и запустить режим отжима, чтобы слить воду. Затем выбрать нужный режим и запустить машинку.
Но если машинка после включения паузы и сброса режима не реагирует и не хочет запускать отжим, можно слить воду вручную. Нужно будет подставить тазик, открыть крышку фильтра и слить воду.
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