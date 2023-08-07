Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

Холодный кофе, который набирает популярность – это не то же самое, что напиток, который просто остыл. И со льдом в кофе нужно быть осторожным.

https://news.glavred.info/zachem-dobavlyat-led-v-kofe-3-recepta-ot-kotoryh-vse-budut-v-vostorge-10491535.html Ссылка скопирована

Зачем добавлять лед в кофе/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Холодные кофейные напитки в последние годы всё больше набирают популярность. Такой новый тренд особенно спасает в теплое время года, когда и кофе выпить хочется, и охладиться от жары было бы неплохо. Некоторые покупают такие напитки в любимой кофейне, а некоторые даже самостоятельно готовят дома. Но есть много скептиков, которые сомневаются в том, можно ли добавлять лед в кофе.

Некоторые из настоящих кофеманов считают, что неправильно бросать лед в приготовленный дома обычным способом кофейный напиток – это, по их мнению, непоправимо испортит вкус. Ведь лед розстанет и превратится в воду, таким образом кофе потеряет свою плотность и будет, проще говоря, просто разбавленным. Поэтому для многих вопрос, можно ли пить кофе со льдом, просто закрыт.

Но вопрос, пить или нет кофе со льдом, очень индивидуальный. Во-первых, чтобы понять, подходит вам такой вариант или нет, нужно попробовать самому. Во-вторых, специально приготовленный в кофейне холодный кофе – это не то же самое, что самому дома бросить в готовый кофе несколько кусочков льда. Ведь во время приготовления такого напитка нужно руководствоваться специальной последовательностью действий и придерживаться рецептов, чтобы получить невероятный результат.

видео дня

Кофе со льдом можно приготовить также самостоятельно дома. Ниже мы приводим три рецепта, которые помогут вам создать идеальный холодный кофе.

1. Кофе фраппе

Фраппе – это разновидность кофейного напитка, который взбивается до образования пены. Его основными компонентами являются в основном растворимый кофе, сахар и ледяная вода, но могут быть добавлены и другие ингредиенты.

Предлагаем один из вариантов приготовления кофе фраппе. Для этого понадобятся:

эспрессо – 50 мл,

сахар – 1-2 чайные ложки,

холодное молоко – 100 мл,

колотый лед – 1/3 стакана,

взбитые сливки – по вкусу,

карамель – по вкусу,

шоколад – по вкусу.

Вы должны сначала приготовить эспрессо и немного охладить его. Далее положить в чашу блендера колотый лед, добавить сахар, кофе и холодное молоко. Взбить всё, чтобы образовалась пена.

Далее вылить готовый напиток в высокий стакан, украсить взбитыми сливками, карамелью и тертым шоколадом. Напиток нужно подавать и употреблять сразу.

2. Бамбл-кофе

Такой напиток готовится на основе кофе и апельсинового сока. Вкус готового напитка имеет оригинальную кислинку. Для приготовления напитка нужно:

эспрессо – 50 мл,

карамельный сироп – 15 мл,

апельсины средние – 2 штуки,

кубики льда – по вкусу.

Нужно сварить эспрессо и охладить его. От помытых апельсинов отрезать несколько долек (для украшения), из оставшихся выжать сок.

В стаканы положить кубики льда (какое количество льда брать, решаете вы сами, в зависимости от ожидаемого результата). Наверх налить апельсиновый сок до половины стакана. Далее осторожно по стенке налить карамельный сироп и затем – охлажденный кофе. Украсить стакан дольками апельсина.

В идеале все слои перед подачей напитка не должны смешиваться. Но при употреблении по желанию их можно перемешать, чтобы вкус был более сбалансированным.

3. Ольенг

Ольенг – это тайский кофе со льдом. Для приготовления напитка (на нескольких человек) понадобятся:

крепкий свежий кофе – 2 стакана,

сливки – 1 стакан,

сахар – 1 столовая ложка,

молотый кардамон – 1 чайная ложка,

перемолотый миндаль – 1/4 чайной ложки (можно заменить сиропом),

лед по вкусу.

Сперва нужно сварить кофе. Затем смешать сливки, кардамон и сахар и поставить на средний огонь, снять смесь с огня сразу, как только она закипит. Далее сливки нужно накрыть крышкой и отставить в сторону на 15 минут, чтобы они настоялись. Когда это время пройдет, добавляем молотый миндаль.

Перед подачей нужно наполнить два бокала льдом, вылить на лед сливки с кардамоном и сахаром, а поверх этого всего медленно залить кофе.

Вас также может заинтересовать: