Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

Холодные кофейные напитки в последние годы всё больше набирают популярность. Такой новый тренд особенно спасает в теплое время года, когда и кофе выпить хочется, и охладиться от жары было бы неплохо. Некоторые покупают такие напитки в любимой кофейне, а некоторые даже самостоятельно готовят дома. Но есть много скептиков, которые сомневаются в том, можно ли добавлять лед в кофе.
Некоторые из настоящих кофеманов считают, что неправильно бросать лед в приготовленный дома обычным способом кофейный напиток – это, по их мнению, непоправимо испортит вкус. Ведь лед розстанет и превратится в воду, таким образом кофе потеряет свою плотность и будет, проще говоря, просто разбавленным. Поэтому для многих вопрос, можно ли пить кофе со льдом, просто закрыт.
Но вопрос, пить или нет кофе со льдом, очень индивидуальный. Во-первых, чтобы понять, подходит вам такой вариант или нет, нужно попробовать самому. Во-вторых, специально приготовленный в кофейне холодный кофе – это не то же самое, что самому дома бросить в готовый кофе несколько кусочков льда. Ведь во время приготовления такого напитка нужно руководствоваться специальной последовательностью действий и придерживаться рецептов, чтобы получить невероятный результат.
Кофе со льдом можно приготовить также самостоятельно дома. Ниже мы приводим три рецепта, которые помогут вам создать идеальный холодный кофе.
1. Кофе фраппе
Фраппе – это разновидность кофейного напитка, который взбивается до образования пены. Его основными компонентами являются в основном растворимый кофе, сахар и ледяная вода, но могут быть добавлены и другие ингредиенты.
Предлагаем один из вариантов приготовления кофе фраппе. Для этого понадобятся:
- эспрессо – 50 мл,
- сахар – 1-2 чайные ложки,
- холодное молоко – 100 мл,
- колотый лед – 1/3 стакана,
- взбитые сливки – по вкусу,
- карамель – по вкусу,
- шоколад – по вкусу.
Вы должны сначала приготовить эспрессо и немного охладить его. Далее положить в чашу блендера колотый лед, добавить сахар, кофе и холодное молоко. Взбить всё, чтобы образовалась пена.
Далее вылить готовый напиток в высокий стакан, украсить взбитыми сливками, карамелью и тертым шоколадом. Напиток нужно подавать и употреблять сразу.
2. Бамбл-кофе
Такой напиток готовится на основе кофе и апельсинового сока. Вкус готового напитка имеет оригинальную кислинку. Для приготовления напитка нужно:
- эспрессо – 50 мл,
- карамельный сироп – 15 мл,
- апельсины средние – 2 штуки,
- кубики льда – по вкусу.
Нужно сварить эспрессо и охладить его. От помытых апельсинов отрезать несколько долек (для украшения), из оставшихся выжать сок.
В стаканы положить кубики льда (какое количество льда брать, решаете вы сами, в зависимости от ожидаемого результата). Наверх налить апельсиновый сок до половины стакана. Далее осторожно по стенке налить карамельный сироп и затем – охлажденный кофе. Украсить стакан дольками апельсина.
В идеале все слои перед подачей напитка не должны смешиваться. Но при употреблении по желанию их можно перемешать, чтобы вкус был более сбалансированным.
3. Ольенг
Ольенг – это тайский кофе со льдом. Для приготовления напитка (на нескольких человек) понадобятся:
- крепкий свежий кофе – 2 стакана,
- сливки – 1 стакан,
- сахар – 1 столовая ложка,
- молотый кардамон – 1 чайная ложка,
- перемолотый миндаль – 1/4 чайной ложки (можно заменить сиропом),
- лед по вкусу.
Сперва нужно сварить кофе. Затем смешать сливки, кардамон и сахар и поставить на средний огонь, снять смесь с огня сразу, как только она закипит. Далее сливки нужно накрыть крышкой и отставить в сторону на 15 минут, чтобы они настоялись. Когда это время пройдет, добавляем молотый миндаль.
Перед подачей нужно наполнить два бокала льдом, вылить на лед сливки с кардамоном и сахаром, а поверх этого всего медленно залить кофе.
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