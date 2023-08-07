Даже не узнаете: 3 лучших способа постирать ковер дома на полу

Чтобы сделать ковер таким чистым, каким он был сразу после покупки, достаточно будет воспользоваться несколькими средствами, которые есть у каждого дома.

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Как постирать ковер дома на полу/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ковры – это одна из самых загрязненных вещей дома, ведь он собирает на себя не только всю пыль, но и много различных загрязнений. На поверхности этого изделия могут оставаться самые разные пятна – от пролитого кофе до грязи с ботинок, которые кто-то забыл снять, прежде чем зайти в комнату. Поэтому вопрос, как правильно стирать ковер в домашних условиях, будет актуальным всегда.

Главред попытался разобраться, чем почистить ковер в домашних условиях, чтобы он снова засиял, а от пятен не осталось ни следа.

Первое, что нужно знать – нельзя стирать ковер горячей водой, ведь высокая температура воды повредит клей, который используют, чтобы держать волокна. Максимально допустимая температура - 50 градусов по Цельсию.

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Также во время стирки лучше не использовать щетки, которые имеют жесткую щетину, ведь таким образом есть риск повредить ворс. Нельзя тереть ковер против направления ворса.

Перед тем, как стирать ковер, нужно сперва пропылесосить его.

1. Мыло и вода

Самый простой способ, чем почистить ковер дома подручными средствами, это использовать обычную мыльную воду. Такой раствор будет действенным при условии не очень сильных загрязнений.

Нужно растворить в тазике с теплой водой небольшое количество жидкого мыла или стружки твердого мыла. Очистите ковер щеткой с мягким ворсом. Остатки мыльного средства уберите с поверхности ковра чистой влажной тряпкой или полотенцем.

2. Мыло, вода и белый уксус

Нужно развести в теплой воде небольшое количество мыла, а затем добавить туда немного белого уксуса. После этого таким раствором нужно обработать все пятна, а затем мягко тереть, пока загрязнения не сойдут.

Далее убрать остатки мыльного средства влажным полотенцем или тряпкой.

3. Сода и вода

Таким способом можно не только отстирать загрязнения, но и вернуть ковру свежесть.

Нужно взять соду и равномерно посыпать ею ковер. Далее пройтись по его поверхности влажной тряпкой, втирая соду в ворс. Оставить на пол часа, чтобы сода впитывала в себя пыль и грязь, а затем пройтись пылесосом.

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