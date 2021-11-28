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Забронированные Украиной таблетки против COVID-19 оказались менее эффективными, чем заявлялось

28 ноября 2021, 10:24
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Прием таблеток в ходе клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а не на 50%, как заявлялось ранее.

таблетки
Производитель таблеток против COVID-19 "погорячился" с заявлением об эффективности / Reuters

Обновленные данные исследования экспериментальных таблеток для борьбы с COVID-19 от компании Merck & Co (MRK.N) показали, что этот препарат значительно менее эффективен в сокращении количества госпитализаций и смертей, чем было известно ранее.

Об этом объявил сам производитель, передает Deutsche Welle. Согласно свежим данным, таблетки показали сокращение на 30% госпитализаций и смертей, основываясь на данных, полученных от 1433 пациентов. В октябре его данные показали примерно 50% эффективности, основываясь на данных от 775 пациентов.

Как говорится в источнике, более низкая эффективность препарата Merck может иметь серьезные последствия: неизвестно, продолжат ли страны резервировать покупку таблеток.

Что это за продукт

Молнупиравир – это разработка американской фармацевтической корпорацией Merck в партнерстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics. Это первая таблетка, разработанная против последствий ковида. Ее задача – нарушить генетический код коронавируса и таким образом помешать его распространению по телу человека. Он действует против одного из энзимов, который вирус использует для самовоспроизведения.

Впоследствии лекарство одобрил и регулятор Европейского Союза. Показатели эффективности этих таблеток против госпитализации и смерти в других испытаниях составили 50%.

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Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новое лекарство против COVID-19, поэтому получит препараты одной из первых.

В Украине по состоянию на 28 ноября полный курс вакцинации завершили более четверти взрослого населения страны. Однако более 600 тысяч украинцев пока не дошли за своей второй дозой вакцины от коронавируса, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Ее надо сделать без промедлений, подчеркнули в Минздраве.

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