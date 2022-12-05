Яйца перед употреблением нужно дезинфицировать: как это делать правильно

Варка яиц - простой и рутинный процесс, но многие из нас даже не задумываются, что перед процедурой их нужно продезинфицировать.
Не секрет, что в ресторанах, столовых, кафе, барах, буфетах, в том числе, столовых, в детских и лечебно-профилактических учреждениях есть требования к обработке яиц.
Там их должны обрабатывать в ваннах, в три этапа, в следующем порядке.
- В первой ёмкости – обработка тёплым, 1–2 % р–ром кальцинированной соды, в течение 5–10мин. (100–200 г соды на 10л воды);
- Во второй ёмкости – дезинфекция разрешенным дезинфицирующим средством, раствором, согласно инструкции по его применению.
- В третьей ёмкости – ополаскивание, под проточной водой, до полного отмывания дезинфектанта.
В домашних условиях яйца из магазина или рынка, тоже лучше помыть, ведь они однозначно грязные.
В домашних условиях яйца советуют обрабатывать следующим образом:
- отмываем яйца в тёплой воде с помощью пищевой соды.
- мыть яйца необходимо непосредственно перед употреблением, так как мытое яйцо будет меньше храниться.
Эксперты советуют совсем отказаться от употребления яиц с поврежденной скорлупой - через трещины в скорлупе в яйца попадают микробы и опасные вирусы и быстро там развиваются.
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