Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

Как с пользой использовать упаковку от яиц / скриншот YouTube

При покупке магазинных яиц вы получаете в "подарок" лоток, который ни в коем случае не нужно выбрасывать. Ему можно найти полезное применение в быту.

Дешевая кормушка для птиц

Если на кухне осталась пустая коробка из-под яиц, не стоит выкидывать её, ведь туда можно поместить корм для птиц. Такую самодельную кормушку можно повесить на дерево с помощью веревки, и она будет радовать пернатых лакомством.

Бокс для хранения ремонтных мелочей

Если для гаечек, шурупов или болтов не получается найти надежное место, пригодится эта коробка. В каждое из отделений можно поместить разные крепления, которые уже не потеряются.

Поставка для ноутбука

Плохая работа ноутбука может быть связана с его перегревом, чего можно избежать благодаря такой подставке, которая позволить воздуху циркулировать. Кроме этого, если у вас постоянная сидячая работа за компьютером, с помощью подставки можно поменять высоту его расположения, что позволит не сутулиться.

Палитра из коробки для яиц

Если нужно что-то нарисовать, а под рукой нет палитры, можно вместо неё использовать коробку из-под яиц. За счет отделений краски не будет растекаться и не будет необходимости в дорогостоящей палитре.

Трафарет из яичных лотков

Используйте упаковку из-под яиц в качестве трафарета на подготовленной к посадке земле. Просто вдавливайте яичные ячейки примерно с одинаковой силой.

В результате у Вас получится готовая грядка с равномерно распределенными посадочными лунками. Вам останется только положить в каждую по семени, присыпать их сверху землей и аккуратно разровнять поверхность.

Удобнее всего работать сразу с тремя контейнерами. Редис сейте в 2 ряда (по 1 семечку в каждое углубление), морковь в 2 ряда (по 1-2 семечке в каждую лунку), свеклу – через одно углубление в шахматном порядке. Также удобно сажать в такие ямки севок на перо.

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