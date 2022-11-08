УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

8 ноября 2022, 10:53

Упаковку от яиц можно использовать в быту. Мы собрали лучшие лайфхаки.

Лоток от яиц
Как с пользой использовать упаковку от яиц / скриншот YouTube

При покупке магазинных яиц вы получаете в "подарок" лоток, который ни в коем случае не нужно выбрасывать. Ему можно найти полезное применение в быту.

Дешевая кормушка для птиц

Если на кухне осталась пустая коробка из-под яиц, не стоит выкидывать её, ведь туда можно поместить корм для птиц. Такую самодельную кормушку можно повесить на дерево с помощью веревки, и она будет радовать пернатых лакомством.

Бокс для хранения ремонтных мелочей

Если для гаечек, шурупов или болтов не получается найти надежное место, пригодится эта коробка. В каждое из отделений можно поместить разные крепления, которые уже не потеряются.

Поставка для ноутбука

Плохая работа ноутбука может быть связана с его перегревом, чего можно избежать благодаря такой подставке, которая позволить воздуху циркулировать. Кроме этого, если у вас постоянная сидячая работа за компьютером, с помощью подставки можно поменять высоту его расположения, что позволит не сутулиться.

Палитра из коробки для яиц

Если нужно что-то нарисовать, а под рукой нет палитры, можно вместо неё использовать коробку из-под яиц. За счет отделений краски не будет растекаться и не будет необходимости в дорогостоящей палитре.

Трафарет из яичных лотков

Используйте упаковку из-под яиц в качестве трафарета на подготовленной к посадке земле. Просто вдавливайте яичные ячейки примерно с одинаковой силой.

В результате у Вас получится готовая грядка с равномерно распределенными посадочными лунками. Вам останется только положить в каждую по семени, присыпать их сверху землей и аккуратно разровнять поверхность.

Удобнее всего работать сразу с тремя контейнерами. Редис сейте в 2 ряда (по 1 семечку в каждое углубление), морковь в 2 ряда (по 1-2 семечке в каждую лунку), свеклу – через одно углубление в шахматном порядке. Также удобно сажать в такие ямки севок на перо.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
яйца лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:34

"Приходится экономить, мужу тяжело": самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежье

11:32

Сидеть без света будут дольше: в 7 областях и в Киеве Укрэнерго применит аварийные отключенияВидео

11:32

Украину ждет смертельный удар до конца недели: гороскоп для городов и где ждать бедыВидео

10:57

Приютил и сделал предложение: пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке из Украины

10:53

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

Реклама
10:41

Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISWВидео

10:31

"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

10:24

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

09:55

Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

09:16

"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

08:55

"Мрії" и реальность украинского оборонпромамнение

08:43

"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

08:36

Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМСВидео

08:33

Путин все больше зависит от Пригожина и Кадырова - аналитики ISWВидео

08:30

Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знаетВидео

07:56

Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России

07:49

Коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года - АрестовичВидео

07:17

Служил в ВДВ 22 года: ВСУ ликвидировали известного в России оккупанта

07:16

Отключений электричества станет меньше: в Укрэнерго назвали срокиВидео

07:05

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

Реклама
06:40

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ, но есть нюанс

06:00

Владимир Омельченко: Отключения света продлятся всю зиму, эвакуация Киева – это крайний случай

05:47

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

05:42

Принудить нас к переговорам с Путиным невозможномнение

05:15

Последнее тепло осени: украинцев предупредили о дубаке и назвали датыВидео

04:39

Обычный лавровый лист заставит комнатные растения пышно цвести: как приготовить подкормку домаВидео

04:21

Как подготовить сад к зиме: полезные советы от опытных садоводов

04:14

"Боже, спаси нас": россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика

03:20

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубойВидео

03:15

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - ОгрызкоВидео

02:41

22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

02:10

Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала датуВидео

01:35

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действийВидео

01:10

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The GuardianВидео

00:51

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

00:05

Кто будет после Путина: политолог назвал три круга, которые могут выдвинуть своих кандидатовВидео

07 ноября, понедельник
23:43

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогнозВидео

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в пленВидео

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

22:47

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

Реклама
22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

22:18

Путин хочет втянуть в войну НАТО: Жданов объяснил, что это ему дастВидео

21:58

Блогершу-таролога, которая призывала сложить оружие, восстановили в университете

21:57

"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евроВидео

21:45

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

21:20

"Мы любим такое": умалишенный Охлосбыстин возил жену и дочь на Донбасс

21:18

"Страна превратилась в посмешище": российские болельщики ополчились на ПутинаВидео

21:13

"Заберите его к себе": россиянку наказали за письмо на могиле родителей ПутинаВидео

21:01

Может, из-за любви к России: мать-"путинистка" юмориста Реввы жалуется, что сын отказался от нее

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять