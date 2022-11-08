Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

Упаковку от яиц можно использовать в быту. Мы собрали лучшие лайфхаки.
При покупке магазинных яиц вы получаете в "подарок" лоток, который ни в коем случае не нужно выбрасывать. Ему можно найти полезное применение в быту.
Дешевая кормушка для птиц
Если на кухне осталась пустая коробка из-под яиц, не стоит выкидывать её, ведь туда можно поместить корм для птиц. Такую самодельную кормушку можно повесить на дерево с помощью веревки, и она будет радовать пернатых лакомством.
Бокс для хранения ремонтных мелочей
Если для гаечек, шурупов или болтов не получается найти надежное место, пригодится эта коробка. В каждое из отделений можно поместить разные крепления, которые уже не потеряются.
Поставка для ноутбука
Плохая работа ноутбука может быть связана с его перегревом, чего можно избежать благодаря такой подставке, которая позволить воздуху циркулировать. Кроме этого, если у вас постоянная сидячая работа за компьютером, с помощью подставки можно поменять высоту его расположения, что позволит не сутулиться.
Палитра из коробки для яиц
Если нужно что-то нарисовать, а под рукой нет палитры, можно вместо неё использовать коробку из-под яиц. За счет отделений краски не будет растекаться и не будет необходимости в дорогостоящей палитре.
Трафарет из яичных лотков
Используйте упаковку из-под яиц в качестве трафарета на подготовленной к посадке земле. Просто вдавливайте яичные ячейки примерно с одинаковой силой.
В результате у Вас получится готовая грядка с равномерно распределенными посадочными лунками. Вам останется только положить в каждую по семени, присыпать их сверху землей и аккуратно разровнять поверхность.
Удобнее всего работать сразу с тремя контейнерами. Редис сейте в 2 ряда (по 1 семечку в каждое углубление), морковь в 2 ряда (по 1-2 семечке в каждую лунку), свеклу – через одно углубление в шахматном порядке. Также удобно сажать в такие ямки севок на перо.
Вам может быть интересно:
- Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион
- Перед выходом из дома люди кладут монету в холодильник: в чем хитрость
- Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях