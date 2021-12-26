Яйца, ананас и не только: как быстро чистить фрукты и овощи

Лайфхаки при очистве фруктов и овощей / коллаж Главред

Пытаясь быстрее приготовить блюда или просто попробовать вкусный фрукт многие сталкиваются с проблемой его правильной и быстрой очистки.

Главред собрал самые действенные хитрости, которые популярны в Сети.

Как очистить морковь

Морковь легко очистить при помощи скребка для посуды. Потрите им вымытую морковь, и кожица снимется в два счета.

Как очистить яйца от скорлупы

Сразу после варки залейте яйца холодной водой. Накройте емкость крышкой и немного потрясите. Так яичная скорлупа отойдет гораздо легче.

Как правильно чистить болгарский перец

Для начала отрежьте плодоножку. Затем разрежьте перец вдоль и переложите на бочок. Аккуратно ножом удалите сердцевину с семенами и нарежьте перец произвольно.

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Как чистить авокадо

Процесс очистки этого фрукта многим кажется чрезвычайно сложным, но это не так. Разрежьте авокадо острым ножом пополам. Ударьте по косточке ножом и извлеките ее.

Читайте такжеПроще некуда: как очистить чугунную, керамическую и сковородку с антипригарным покрытиемМякоть нарежьте или достаньте ложкой. Если вам нужны ломтики авокадо, то просто разрежьте половинки еще на 2 части и потяните за шкурку.

Как очистить ананас

Положите ананас горизонтально на разделочную доску. Большим острым ножом отрежьте верхушку и нижнюю часть фрукта. Срежьте с него кожуру. На фрукте могут остаться глазки. Обратите внимание: они выстроены в параллельные диагональные ряды. Сделайте вдоль них надрезы с двух сторон и вырежьте глазки.

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