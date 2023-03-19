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Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

19 марта 2023, 15:03
Хотя для нас это может показаться странным, но японцы успешно живут без молочных продуктов
Япония, молоко
Почему японцы не едят молочные продукты / pixabay.com

Япония является одной из немногих стран, где молочные продукты не являются частью ежедневного рациона питания.

Хотя для нас это может показаться странным, но японцы успешно живут без молочных продуктов и занимают первое место в мире по продолжительности жизни.

Почему в Японии не едят молочных продуктов?

Молоко и молочные продукты не были традиционной частью японской кухни. Одна из причин - это климатические условия, которые не позволяют развитию скотоводства и производства молока.

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Почему азиаты не могут пить молоко?

Еще в 1981 году ученые обнаружили, что почти 90% азиатов не могут усваивать лактозу - сахар в молоке. Это связано с тем, что их тела не производят достаточно лактазы - фермента, который нужен для расщепления лактозы. Из-за этого азиаты испытывают дискомфорт в желудке и другие проблемы при употреблении молочных продуктов.

Что вместо "молочки"?

Вместо молочных продуктов японцы употребляют множество других продуктов, таких как соевые бобы, макароны из риса, рыба, морепродукты, зеленый чай и другие. Эти продукты богаты белками, витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья.

Поэтому японцы и живут дольше всех в мире. Японская диета содержит мало жиров и сахара, но богата овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, что позволяет удовлетворять потребности организма в важных питательных веществах и минимизировать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических заболеваний.

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Автор: Сергей Кущ
Япония молоко интересные новости
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