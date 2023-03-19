Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

Япония является одной из немногих стран, где молочные продукты не являются частью ежедневного рациона питания.
Хотя для нас это может показаться странным, но японцы успешно живут без молочных продуктов и занимают первое место в мире по продолжительности жизни.
Почему в Японии не едят молочных продуктов?
Молоко и молочные продукты не были традиционной частью японской кухни. Одна из причин - это климатические условия, которые не позволяют развитию скотоводства и производства молока.
Почему азиаты не могут пить молоко?
Еще в 1981 году ученые обнаружили, что почти 90% азиатов не могут усваивать лактозу - сахар в молоке. Это связано с тем, что их тела не производят достаточно лактазы - фермента, который нужен для расщепления лактозы. Из-за этого азиаты испытывают дискомфорт в желудке и другие проблемы при употреблении молочных продуктов.
Что вместо "молочки"?
Вместо молочных продуктов японцы употребляют множество других продуктов, таких как соевые бобы, макароны из риса, рыба, морепродукты, зеленый чай и другие. Эти продукты богаты белками, витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья.
Поэтому японцы и живут дольше всех в мире. Японская диета содержит мало жиров и сахара, но богата овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, что позволяет удовлетворять потребности организма в важных питательных веществах и минимизировать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических заболеваний.
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