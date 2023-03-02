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Результат впечатляет: зачем изобретательные японцы ставят бутылки с водой возле своих домов

2 марта 2023, 14:20
Ставить бутылки с водой на улицу - довольно распространена практика в Японии.
Бутылки под стеной дома
Бутылки под стеной дома / соцсети

В Японии многие жители ставят бутылки с водой возле своих домов. Эта практика вызывает интерес и вопросы у многих людей. Зачем японцы ставят бутылки с водой на улицу?

Оказывается, что ставить бутылки с водой на улицу - это один из способов защитить свой дом от насекомых, особенно от комаров.

Как отпугнуть насекомых: бутылки с водой как средство защиты

Ставить бутылки с водой возле дома - это один из популярных способов отпугнуть насекомых, особенно комаров. Вода в бутылке привлекает насекомых, которые летят к ней и падают внутрь.

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Но когда они оказываются внутри бутылки, им становится трудно выбраться, так как внутри бутылки скользкая поверхность. Это делает бутылки с водой эффективным средством защиты от насекомых.

Как еще избавиться от насекомых в доме?

Это занятие может быть вызовом для многих людей, особенно в теплое время года, когда их количество достигает своего пика. Вот несколько советов, которые могут помочь избавиться от насекомых в доме:

  • Соблюдайте чистоту в доме: насекомые притягиваются к еде, которую они могут найти в вашем доме, поэтому важно соблюдать чистоту, чтобы минимизировать возможность их привлечения. Регулярно убирайте кухню, вытирайте пыль, удаляйте мусор и не оставляйте открытую еду на кухне.
  • Используйте средства от насекомых: существует множество средств от насекомых, которые могут помочь в борьбе с ними, такие, как инсектициды, ловушки для мух и комаров, аэрозольные спреи и т.д. Но перед использованием этих средств, обязательно прочитайте инструкции и соблюдайте меры предосторожности.
  • Уберите укрытия для насекомых: избавьтесь от укрытий для насекомых внутри и вокруг вашего дома. Это может быть мусор, кучи листьев, гниющие плоды, древесина и т.д. Эти укрытия могут служить убежищем для насекомых, и убирая их, вы можете значительно снизить их наличие.
  • Установите москитные сетки: если у вас есть открытые окна и двери, то москитные сетки могут помочь избавиться от насекомых, не заблокировав при этом поток воздуха в доме.

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Автор: Сергей Кущ
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