"Ядерной войны не будет": астролог рассказал прогнозы о войне в Украине

Война / Reuters

Астролог и экстрасенс Максим Гордеев говорит, что украинцы ни в коем случае не должны поддаваться панике или опускать руки. По мнению экстрасенса, "никакой ядерной войны не будет".

Более того, он утверждает, что и та война, которая уже принесла много горя в Украину, скоро завершится.

"Точные сроки окончания нынешней войны определить сложно, но можно ожидать, что военные действия будут продолжаться максимум до конца текущего месяца", - говорит астролог.

"Сейчас очень, очень быстро все пройдет", - подчеркнул он, пишет aif.ua.

По его словам, хоть для большинства украинцев эта трагичная ситуация и была полной неожиданностью, она не являлась таковой для наших защитников, которые делают все для того, чтобы она поскорее была разрешена.

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Однако враг применяет изощренные психологические методы, трюки, чтобы рассорить украинцев между собой.

"Они, как в сказке, где плохиша пытались подкупить бочкой варенья и корзиной печенья, привозят свою "гумпомощь",- пояснил он свои слова.

При этом экстрасенс утверждает, что вскоре у нашей страны появится мощный союзник, который поможет прекратить войну.

"Некоторые страны мешкают, не зная, не опасно ли помогать Украине. Стоит и не опасно! Скажу так: у нас будет очень сильный союзник, страна, которая очень нам поможет. И это очень большая страна, которая выведет нас из того состояния, в котором мы находимся", - отмечает он.

Астролог добавил, что "наше будущее уже определено, и оно определено в самую лучшую сторону".

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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