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Яд в чистом виде: почему собакам нельзя есть мороженое и шоколад

19 декабря 2022, 13:30
Кроме сахара в чистом виде для собак опасен йогурт, мороженое, кондитерская выпечка и шоколад.
Собака, шоколад
Почему собакам нельзя есть мороженое и шоколад / pixabay.com

Некоторые владельцы считают, что в небольших дозах шоколад для собак безвреден, поэтому оснований для строгого запрета нет, но ветеринары рекомендуют собаководам полностью исключить из рациона животного сахар.

Кроме сахара в чистом виде для собак опасен йогурт, мороженое, кондитерская выпечка и шоколад.

Чем грозит собаке регулярное употребление сладкого?

  • переизбытком глюкозы в организме (расстройством пищеварения, функции печени и почек, аллергическими реакциями, диабетом, ожирением);
  • отравлением дополнительными составляющими лакомства (вплоть до летального исхода);
  • развитием зависимости, с которой впоследствии сложно бороться.

Почему шоколад для собаки — яд

Кроме сахара, в состав шоколада входят:

  • какао-бобы;
  • искусственные красители;
  • наполнители — орехи, изюм, подсластители;
  • ароматизаторы.

Все эти компоненты опасны для животного. В какао-бобах содержится алкалоид растительного происхождения — теобромин. Для человека в малых дозах он полезен, а у животного вызывает интоксикацию.

В зависимости от полученной дозы, у собаки наблюдается возбуждение нервной системы, аритмия, тахикардия, нарушение работы почек, летальный исход.

Предельно допустимая доза теобромина на 1 кг массы животного — 60 мг.

Чем для собаки опасно мороженое?

К факторам риска, присутствующем в мороженом, относятся:

  • молоко, сливки (лактоза);
  • сахар;
  • заменители сахара (ксилит);
  • шоколадная крошка, наполнители;
  • искусственные компоненты.

Непереносимость лактозы может развиться с возрастом, а может быть врожденной. В легких формах проявляется болью в животе, диарее. В тяжелых — тошноте, рвоте, потере координации.

Искусственные подсластители вызывают у животного понижение уровня сахара в крови, опасное для жизни. Для собаки критическая доза ксилита — 0,1 мг на 1 кг веса.

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Автор: Сергей Кущ
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