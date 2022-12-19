Яд в чистом виде: почему собакам нельзя есть мороженое и шоколад

Некоторые владельцы считают, что в небольших дозах шоколад для собак безвреден, поэтому оснований для строгого запрета нет, но ветеринары рекомендуют собаководам полностью исключить из рациона животного сахар.
Кроме сахара в чистом виде для собак опасен йогурт, мороженое, кондитерская выпечка и шоколад.
Чем грозит собаке регулярное употребление сладкого?
- переизбытком глюкозы в организме (расстройством пищеварения, функции печени и почек, аллергическими реакциями, диабетом, ожирением);
- отравлением дополнительными составляющими лакомства (вплоть до летального исхода);
- развитием зависимости, с которой впоследствии сложно бороться.
Почему шоколад для собаки — яд
Кроме сахара, в состав шоколада входят:
- какао-бобы;
- искусственные красители;
- наполнители — орехи, изюм, подсластители;
- ароматизаторы.
Все эти компоненты опасны для животного. В какао-бобах содержится алкалоид растительного происхождения — теобромин. Для человека в малых дозах он полезен, а у животного вызывает интоксикацию.
В зависимости от полученной дозы, у собаки наблюдается возбуждение нервной системы, аритмия, тахикардия, нарушение работы почек, летальный исход.
Предельно допустимая доза теобромина на 1 кг массы животного — 60 мг.
Чем для собаки опасно мороженое?
К факторам риска, присутствующем в мороженом, относятся:
- молоко, сливки (лактоза);
- сахар;
- заменители сахара (ксилит);
- шоколадная крошка, наполнители;
- искусственные компоненты.
Непереносимость лактозы может развиться с возрастом, а может быть врожденной. В легких формах проявляется болью в животе, диарее. В тяжелых — тошноте, рвоте, потере координации.
Искусственные подсластители вызывают у животного понижение уровня сахара в крови, опасное для жизни. Для собаки критическая доза ксилита — 0,1 мг на 1 кг веса.
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