"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

Такая пряность пригодится не только на кухне, но и на огороде, ведь поможет сохранить урожай.

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Зачем помидоры посыпать красным перцем/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Красный перец – очень распространенная приправа, которая используется для придания особой пикантности многим блюдам. Но не все знают, что ее можно использовать не только в кулинарии, но и на огороде, ведь такие пряности способны отпугивать вредителей. Главред попытался разобраться, как использовать красный молотый перец от вредителей на грядках, и насколько это действенно.

Такой способ очень прост и не требует расходования большого количества средств. Поэтому этот вариант может подойти многим хозяевам, которые заботятся о сохранении своего урожая.

При этом молотый красный перец – универсальное средство. Он пригодится не только тогда, когда вы ищете способ избавиться от тли с помощью красного перца. На самом деле эта приправа поможет в борьбе с целым рядом вредителей. Среди них, например:

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гусеницы,

луковые мухи,

тля,

муравьи,

слизни,

морковные мухи,

медяницы,

капустницы.

Универсальность такого средства заключается также в том, что им можно обрабатывать различные культуры – как овощи, так и ягоды, плодовые деревья и кусты.

Можно ли сыпать красный перец на капусту

Молотый красный перец хорошо помогает избавиться от гусениц и слизней, которые могут атаковать капусту и другие растения. Чтобы защитить капусту от таких вредителей, нужно посыпать порошком места вокруг растений, где вы видите вредителей, а также муравейники. Незваные гости после этого очень быстро покинут обработанный участок.

Таким образом можно защитить не только капусту, но и другие растения.

Как приготовить раствор из красного перца

Чтобы приготовить такой раствор, нужно 100 граммов молотого перца растворить в ведре кипятка. После этого приготовленная смесь должна постоять 2-3 дня, и лишь тогда можно обрабатывать ею грядки.

Есть еще один рецепт приготовления такого раствора. Нужно в 10 литрах воды растворить следующие ингредиенты: 50-60 грамм молотого перца, 40-50 г жидкого или натертого хозяйственного мыла и 8-10 капель йода. Смесь размешать, настоять 6-8 часов и обработать жидкостью грядки.

Лучше всего подливать грядки таким раствором утром или вечером. При этом не стоит делать это в дождь, ведь тогда смесь может быстро смыться. Не стоит забывать о личной безопасности – стоит использовать респиратор или повязку, чтобы не вдыхать этот раствор, ведь это может быть опасно.

Такой метод обработки безопасен для растений.

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