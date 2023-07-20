УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

Алёна Воронина
20 июля 2023, 20:31 обновлено 20 июля, 20:31
32
Такая пряность пригодится не только на кухне, но и на огороде, ведь поможет сохранить урожай.
Помидоры, красный перец
Зачем помидоры посыпать красным перцем/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Красный перец – очень распространенная приправа, которая используется для придания особой пикантности многим блюдам. Но не все знают, что ее можно использовать не только в кулинарии, но и на огороде, ведь такие пряности способны отпугивать вредителей. Главред попытался разобраться, как использовать красный молотый перец от вредителей на грядках, и насколько это действенно.

Такой способ очень прост и не требует расходования большого количества средств. Поэтому этот вариант может подойти многим хозяевам, которые заботятся о сохранении своего урожая.

При этом молотый красный перец – универсальное средство. Он пригодится не только тогда, когда вы ищете способ избавиться от тли с помощью красного перца. На самом деле эта приправа поможет в борьбе с целым рядом вредителей. Среди них, например:

видео дня
  • гусеницы,
  • луковые мухи,
  • тля,
  • муравьи,
  • слизни,
  • морковные мухи,
  • медяницы,
  • капустницы.

Универсальность такого средства заключается также в том, что им можно обрабатывать различные культуры – как овощи, так и ягоды, плодовые деревья и кусты.

Можно ли сыпать красный перец на капусту

Молотый красный перец хорошо помогает избавиться от гусениц и слизней, которые могут атаковать капусту и другие растения. Чтобы защитить капусту от таких вредителей, нужно посыпать порошком места вокруг растений, где вы видите вредителей, а также муравейники. Незваные гости после этого очень быстро покинут обработанный участок.

Таким образом можно защитить не только капусту, но и другие растения.

Как приготовить раствор из красного перца

Чтобы приготовить такой раствор, нужно 100 граммов молотого перца растворить в ведре кипятка. После этого приготовленная смесь должна постоять 2-3 дня, и лишь тогда можно обрабатывать ею грядки.

Есть еще один рецепт приготовления такого раствора. Нужно в 10 литрах воды растворить следующие ингредиенты: 50-60 грамм молотого перца, 40-50 г жидкого или натертого хозяйственного мыла и 8-10 капель йода. Смесь размешать, настоять 6-8 часов и обработать жидкостью грядки.

Лучше всего подливать грядки таким раствором утром или вечером. При этом не стоит делать это в дождь, ведь тогда смесь может быстро смыться. Не стоит забывать о личной безопасности – стоит использовать респиратор или повязку, чтобы не вдыхать этот раствор, ведь это может быть опасно.

Такой метод обработки безопасен для растений.

Вас также может заинтересовать:

помидоры капуста огород перец муравьи интересные новости
Реклама

Главное за день

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:34 Мир
"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

19:43 Украина
Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

18:44 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:34

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:31

"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

19:54

"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

19:43

"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

19:28

56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоРФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
19:20

Украина выиграет войну в следующем годумнение

19:17

Активная фаза может завершиться к концу 2023-го, есть риск замораживания войны – Фейгин

18:52

Начались проверки мостов в регионах: все критично, но хуже всего пока в Киеве

18:44

Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

Реклама
18:44

Женщина хочет назвать сына странным именем, из-за этого поссорилась даже с сестрой

18:32

Девушка помыла голову Fairy для посуды и показала, что случилось с ее волосами

18:24

Юсов рассказал, как в Кремле все рвали и метали после удара по Крымскому мосту

18:24

Крым в огне: гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов

17:52

Женщина показала лайфхак, как сделать так, чтобы дома всегда пахлоВидео

17:41

Гороскоп на август 2023: Ракам - время экономить, Козерогам - действовать

17:26

Ворвется сильное похолодание: Украина "утонет" из-за сильных ливней

17:22

"Будут катастрофические последствия для РФ": Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы"

16:59

Как сказать на украинском "пеняй на себя": Авраменко дал колоритный ответ

16:51

Как свадьба меняет людей: муж Дорофеевой кардинально преобразился

16:41

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн: кто попал в список

Реклама
16:15

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: как сварить рассыпчатую пшенную кашу без горечи

16:14

Реакция будет зеркальной: Украина ответила на угрозы РФ топить корабли

15:58

Когда стрижка принесет деньги: лунный календарь стрижек на август 2023

15:38

Ударили из "Стугны": ВСУ уничтожили известного российского оккупанта-блогера

15:27

У любовницы Путина Алины Кабаевой случилась истерика из-за запрета флага Росиии

15:26

Певец-подкаблучник Shaman из РФ смехотворно отмазался от поездки на фронт

15:10

Угрозы Путина не помогли: Евросоюз ударил санкциями по России

15:00

Затишье на фронте или приятные новости: эксперт назвал 2 сценария событий на осеньВидео

14:58

Онкобольной Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней подруге

14:58

Виталий Козловский растрогал видео своей присягиВидео

14:52

Девушка залила банановую кожуру водой и приготовила супер-средство

14:48

Как исправить засахаренное варенье: два способа помогут спасти лакомство

14:48

Детонирует второй день: появились спутниковые снимки с полигона оккупантов в КрымуВидео

14:45

ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США - WP

14:36

Салат-закуска "Минутка восхищения": рецепт за 5 минут, от которого устоять невозможноВидео

14:31

"Вирус Вагнера будет жить": голливудский актер рассказал, как уничтожить группировку

14:29

"Вагнер" и пограничники Беларуси устроили разборки вблизи границы с Украиной - ЦНС

13:57

Для похудения: Волочкова в микро-шортах показала свой завтрак в бокалеВидео

13:41

"Не спешили спасать": установили личность пилота Су-25, который разбился в Азовском море

13:40

Рецепт - пальчики оближешь: как приготовить жареные помидоры с яйцами по-арабски

Реклама
13:04

Мистер Мускул уже не нужен: девушка приготовила средство для мытья окон и зеркалВидео

12:42

Зачем опытные цветоводы втыкают спички в цветочный горшок

12:41

"Еще больше угроз": Мусиенко раскрыл, какие дроны массово производит РоссияВидео

12:39

У 88-летней Брижит Бардо произошла остановка дыхания

12:38

У путинистки Долиной образовался новый подбородок

12:36

Как не уйти из-за стола досрочно: почему нельзя понижать градус

12:03

"Ракеты государства-зла не сильнее нашей воли": Зеленский - о ночном обстрелеФото

11:42

Не влезаю в одежду: Тодоренко пожаловалась на лишний вес

11:29

РФ может повторить сценарий осени 2022: Мусиенко предупредил о риске усиления обстреловВидео

11:24

"Добавился еще один тип ракет": Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять