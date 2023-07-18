Банки могут сдуться и взорваться: зачем переворачивать консервацию, пока она горячая

Если пропустить такой важный шаг, то есть риск, что консервация испортится, а вы даже не сразу это заметите.

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Зачем переворачивать консервацию/ ua.depositphotos.com, Instagram irina_kuznecova18

Летний сезон – это как раз то время, когда нужно вволю наслаждаться свежими фруктами и овощами. Но стоит также использовать это время для создания заготовок на зиму, чтобы потом, когда за окном будет трещать мороз и падать снег, лакомиться вкусной консервацией. Однако консервировать овощи и фрукты нужно правильно, соблюдая все основные шаги. Один из важных этапов – это переворачивание банок, когда они уже готовы. Однако именно на этом этапе у многих может возникнуть вопрос – зачем переворачивать консервацию?

Как понять, что банка плохо закручена

Этап переворачивания банок очень важен, пропускать его не стоит. Дело в том, что таким образом проверяется герметичность закрытия тары. Если во время этого этапа вы заметите, что из какой-то банки вытекает рассол или сок, значит долго храниться такая консервация не будет.

Что же делать в случае, если тара подтекает? В таком случае надо открыть банку, переварить еще раз ее содержимое и закрутить заново. Или же, если вы не хотите повторно обрабатывать содержимое банки, можно просто съесть продукт, пока он не начал портиться, ведь в негерметичной таре долго он не простоит.

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Важно понимать, что переварить банку нужно не только тогда, когда из нее вытекает жидкость, но и в случае появления пузырьков возле крышки. Такой признак также указывает на негерметичность.

Нужно ли переворачивать банку с закручивающейся крышкой

Банки с закручивающимися крышками переворачивать не нужно. Такую манипуляцию надо выполнять лишь с той тарой, которая закрывается с помощью специального устройства для закручивания крышек на банках.

Как правильно переворачивать банки с консервацией

Первое важное правило – не брать их голыми руками, ведь можно обжечься.

Банки нужно переворачивать очень осторожно и плавно, ставить их на ровную поверхность. Не стоит стучать по дну тары.

Также советуют накрывать банки одеялом, чтобы они дольше оставались горячими. Для чего это нужно? Таким образом консервация фактически пройдет дополнительный этап стерилизации.

Как долго нужно держать банки перевернутыми

Это зависит от величины тары. Банкам объемом 0,5 л будет достаточно полчаса, меньше этого объема – от 15 до 25 минут. Тару объемом 1 л стоит держать в таком положении несколько часов, а крупные банки – минимум 6 часов.

Также стоит помнить, что готовую консервацию нужно периодически осматривать в течение 7 дней. Если банка не протекала в первые часы, это еще не значит, что ее содержимое не может испортиться. Стоит проверять, не вздулась ли крышка, нет ли под крышкой пузырьков, и не помутнел ли маринад.

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