Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секунд

Головоломки - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Задачки с поиском разных предметов на время помогут натренировать мозг.
С помощью головоломок вы можете раскрыть свой потенциал и начать воспринимать вещи иначе. Вы сможете мыслить неординарно.
Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Вам нужно максимально сосредоточиться, ведь у вас будет ограниченное время для выполнения задания. Всего за 6 секунд вам нужно найти лишнюю цифру, сообщает Mirror.
Перед вами картинка с набором цифр 8. Казалось бы, там лишь набор из одной цифры, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю цифру. Сразу обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно в таком огромном количестве восьмерок.
Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой меньше чем за 6 секунд смогут лишь люди с исключительными навыками.
Где спряталась лишняя цифра
Если вам не хватило времени, чтобы найти лишнюю цифру за 6 секунд, то вы можете попробовать еще раз, не ограничивая себя во времени. Мы дадим вам подсказку – среди цифр 8 спряталась цифра 4. Задачка действительно не из легких, ведь они невероятно похожи между собой.
Если вам все же не удалось найти букву и вы хотите узнать ответ, то сейчас мы раскроем его. Стоит отметить, что всего на картинке 13 рядов, в каждом из них по 30 цифр. Все цифры расположены в шахматном порядке. Нужная нам цифра 3 скрывается в 10 ряду. Она является четвертой с конца.
Напомним, ранее мы предлагали вам найти настоящую маму играющего на полу мальчика. На решение этой задачки вам дается всего 7 секунд. На самой картинке есть подсказки, которые помогут вам узнать, кто настоящая мама малыша.
Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачкой справится лишь самые внимательные.
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