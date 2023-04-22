Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секунд

В головоломке нужно найти лишь одну лишнюю цифру. Она очень похожа на восьмерки, которые вы увидите на картинке.

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Вам нужно найти в головоломке лишнюю цифру / Коллаж фото Jagran Josh, ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Задачки с поиском разных предметов на время помогут натренировать мозг.

С помощью головоломок вы можете раскрыть свой потенциал и начать воспринимать вещи иначе. Вы сможете мыслить неординарно.

Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Вам нужно максимально сосредоточиться, ведь у вас будет ограниченное время для выполнения задания. Всего за 6 секунд вам нужно найти лишнюю цифру, сообщает Mirror.

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Перед вами картинка с набором цифр 8. Казалось бы, там лишь набор из одной цифры, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю цифру. Сразу обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно в таком огромном количестве восьмерок.

Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой меньше чем за 6 секунд смогут лишь люди с исключительными навыками.

Вам нужно найти в головоломке лишнюю цифру / Jagran Josh

Где спряталась лишняя цифра

Если вам не хватило времени, чтобы найти лишнюю цифру за 6 секунд, то вы можете попробовать еще раз, не ограничивая себя во времени. Мы дадим вам подсказку – среди цифр 8 спряталась цифра 4. Задачка действительно не из легких, ведь они невероятно похожи между собой.

Если вам все же не удалось найти букву и вы хотите узнать ответ, то сейчас мы раскроем его. Стоит отметить, что всего на картинке 13 рядов, в каждом из них по 30 цифр. Все цифры расположены в шахматном порядке. Нужная нам цифра 3 скрывается в 10 ряду. Она является четвертой с конца.

Вам нужно найти в головоломке лишнюю цифру / Jagran Josh

Напомним, ранее мы предлагали вам найти настоящую маму играющего на полу мальчика. На решение этой задачки вам дается всего 7 секунд. На самой картинке есть подсказки, которые помогут вам узнать, кто настоящая мама малыша.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачкой справится лишь самые внимательные.

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