УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секунд

Ангелина Подвысоцкая
22 апреля 2023, 17:19 обновлено 22 апреля, 17:26
128
В головоломке нужно найти лишь одну лишнюю цифру. Она очень похожа на восьмерки, которые вы увидите на картинке.
головоломка
Вам нужно найти в головоломке лишнюю цифру / Коллаж фото Jagran Josh, ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Задачки с поиском разных предметов на время помогут натренировать мозг.

С помощью головоломок вы можете раскрыть свой потенциал и начать воспринимать вещи иначе. Вы сможете мыслить неординарно.

Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Вам нужно максимально сосредоточиться, ведь у вас будет ограниченное время для выполнения задания. Всего за 6 секунд вам нужно найти лишнюю цифру, сообщает Mirror.

видео дня

Перед вами картинка с набором цифр 8. Казалось бы, там лишь набор из одной цифры, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю цифру. Сразу обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно в таком огромном количестве восьмерок.

Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой меньше чем за 6 секунд смогут лишь люди с исключительными навыками.

головоломка
Вам нужно найти в головоломке лишнюю цифру / Jagran Josh

Где спряталась лишняя цифра

Если вам не хватило времени, чтобы найти лишнюю цифру за 6 секунд, то вы можете попробовать еще раз, не ограничивая себя во времени. Мы дадим вам подсказку – среди цифр 8 спряталась цифра 4. Задачка действительно не из легких, ведь они невероятно похожи между собой.

Если вам все же не удалось найти букву и вы хотите узнать ответ, то сейчас мы раскроем его. Стоит отметить, что всего на картинке 13 рядов, в каждом из них по 30 цифр. Все цифры расположены в шахматном порядке. Нужная нам цифра 3 скрывается в 10 ряду. Она является четвертой с конца.

головоломка
Вам нужно найти в головоломке лишнюю цифру / Jagran Josh

Напомним, ранее мы предлагали вам найти настоящую маму играющего на полу мальчика. На решение этой задачки вам дается всего 7 секунд. На самой картинке есть подсказки, которые помогут вам узнать, кто настоящая мама малыша.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачкой справится лишь самые внимательные.

Вас также заинтересует:

интересные новости тест по картинке оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Плавать будут все: Украину зальет дождями

Плавать будут все: Украину зальет дождями

17:03 Синоптик
Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

17:01 Украина
Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

16:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:27

"Она мне выдала такое, что я плакала": советская актриса рассказала о скандале с сестрой из Украины

18:03

Разбитые дома и выбитые окна: на Белгородщине жалуются на "бавовну", в области гремят взрывы

17:41

Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля: Стрельцам – страх, Львам - возможностиВидео

17:19

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

17:03

Плавать будут все: Украину зальет дождямиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:01

Посол Украины жестко ответил дипломату из КНР насчет статуса Крыма

16:59

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

16:35

Больная раком звезда популярного Американского сериала разводится с мужем

16:31

Системы ПВО Patriot достанут российские Су-35 с управляемыми авиабомбами – Игнат

Реклама
16:14

"Вот так надо жить, а не войны разводить": Галкин растрогал фото с подросшими Лизой и ГарриВидео

15:59

Российские партии, бизнес и шейх Мали: Зеленский ввел новый пакет санкцийВидео

15:53

В сеть попали фото элитной школы, в которую ходят двойняшки Пугачевой и Галкин

15:26

Россия приближается к Нюрнбергу II: Резников рассказал о результатах Рамштайна-11Видео

15:25

Между Германией и Россией произошел скандал: немцы массово высылают российских дипломатовВидео

15:17

Почему нельзя мыть пол после ухода гостей: беда будет ходить по пятам

14:58

"Примитивный попугай": у Зеленского высмеяли путинского глашатая Пескова

14:51

"Элиты" РФ пытаются выйти на контакт с Украиной, среди них - представители верхушки Кремля - ГУР

14:42

Срочно эвакуируют 3000 человек: россияне сбросили на Белгород еще одну бомбуВидео

14:19

Захарова набросилась на Вайкуле из-за советских памятниковВидео

14:04

Секретные документы США публиковались более года, начиная с 3-го дня вторжения РФ в Украину – NYTВидео

Реклама
13:49

Виталий Кличко поздравил коллектив 57-й школы с юбилеем - 100-летнием со дня основания учебного заведения

13:35

Гороскоп на неделю 24-30 апреля 2023: Девам – плохое самочувствие, Овнам – много работыВидео

13:26

"Страну будут разминировать 20 лет": Украина просит специальную технику у G7Видео

12:56

Тепловоз с кадыровцами взлетел на воздух: появились детали взрыва в МелитополеВидео

12:30

Едят и не толстеют: почему японки поражают весь мир своей невероятной фигуройВидео

12:21

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

12:12

Таинственное исчезновение Винника: продюсер заявил, что они приостановили сотрудничество

11:37

Гороскоп на завтра 23 апреля 2023: Рыбам – прощание с прошлым, Львам - борьбаВидео

11:09

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

11:08

Довели: водитель школьного автобуса решил проучить шумных детей, но поплатился

10:39

Есть лишь одна причина, которая заставит Путина объявить об остановке "СВО" – экспертВидео

10:31

Россия не пропустила колонну своих раненых военных на лечение, часть из них умерла - ГенштабВидео

09:51

Добавили более 5 тысяч гривен: кто в Украине получает самую большую пенсиюВидео

09:49

Головоломка с кошками для "настоящих детективов": нужно найти 7 мурлык на рисунке

09:22

Сдавать в металлоприемку- преступление: что сделать с ванной, которая валяется на дачеВидео

09:19

У оккупантов паника из-за взрыва в Мелитополе: на место "хлопка" слетелись полиция и скораяВидео

09:10

Потеплеет до +22 и прекратятся дожди: в Украину идет настоящая весна, синоптик назвал датуВидео

08:36

Погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма: Маломуж озвучил наилучший сценарий наступления ВСУВидео

08:34

Фальшивый Путин: журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник диктатора РФВидео

08:20

На плечах паникующих россиян мы сможем зайти в Крыммнение

Реклама
07:45

Оккупанты возобновили атаки дронами и бьют по Украине "Шахедами" из новой партии – ISWВидео

06:56

Украина не использует все свои возможности в этой войнемнение

05:00

"Все думают, что я шучу": женщина вышла замуж за мужчину с интересной фамилией

04:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

03:20

"Перспектив у РФ нет": Маломуж рассказал, как ВСУ разгромят оккупантов во время контрнаступленияВидео

02:45

"Неужели за голову взялась?": Волочкова лишилась волос и вызвала фурор в СетиВидео

02:15

"В окружения Путина будет 2 выхода": Маломуж спрогнозировал реакцию Кремля на успех контрнаступления ВСУВидео

01:35

В боях за город-крепость Бахмут погиб отец троих детей из Харьковской области

01:00

Лучший отец по гороскопу: 3 знака зодиака, чьи дети всегда будут счастливы

00:42

Как очень быстро сварить старую домашнюю курицу: бомбический секрет, о котором мало кто знаетВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять