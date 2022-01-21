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Вызывают зависть: знаки зодиака, которых чаще всего обсуждают

21 января 2022, 18:07

Кто из знаков чаще всего вызывает завистливые сплетни за своей спиной - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-4 знака, которым все завидуют / depositphotos.com/

Четыре представителя зодиакального круга умеют правильно себя подать и создать нужную картинку, чтобы собирать восхищенные взгляды окружающих. Но часто за восхищением и дружелюбными улыбками прячется зависть.

О том, кто из представителей зодиакального круга совершенно не отличается кристальной честностью, читайте в материале: Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака.

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые собирают больше всего завистливых вздохов и часто становятся предметом обсуждения и сплетен. Они постоянно в центре внимания.

Телец

Главное достоинство приземленных Тельцов упорство в достижении целей. Если Телец чего-нибудь хочет, он обязательно этого добьется. К тому же, этот знак отличается умением зарабатывать деньги и обеспечивать себе комфортное существование. Это нередко вызывает завистливые сплетни.

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Лев

Огненных Львов очень сложно потерять в толпе. Эти солнечные представители зодиакального круга, как никто другой понимают ценность выражения "встречают по одежке" и очень часто выглядят просто сногсшибательно. Вдобавок ко всему, царственные манеры и умение поддержать любой разговор. Такие люди не привыкли находиться в тени, вызывая зависть у многих.

Дева

Представители знака стихии земли умеют восхищать окружающих своим недюжинным самообладанием и невозмутимостью. Чтобы вывести Дев из себя нужно постараться! На публике они могут производить впечатление загадочных, холодных и отстраненных. Педантичность Дев помогает держать в безупречном порядке все: от личной жизни до карьеры. Их уверенность в себе часто становится предметом восхищения. И зависти.

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Стрелец

Стрельцы благодаря своему оптимизму и неповторимому чувству юмора зачастую становятся душой компании. Они становятся неформальными лидерами и могут зарядить людей уверенностью в собственных силах. Активный и динамичный знак не стоит на месте, пытаясь взять от жизни по максимуму. Такой легкий подход может спровоцировать чувство зависти.

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