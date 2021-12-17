Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака

Гороскоп на 2022 год - топ-4 лжеца среди знаков Зодиака / depositphotos.com/

В идеальном мире каждый из нас говорит правду и ничего кроме правды. Однако там будет крайне некомфортно четырем представителям зодиакального круга. Уж очень часто они приукрашают действительность.

Ранее мы писали, что финансовый гороскоп на 2022 год обещает для каждого знака зодиака и у кого есть шанс значительно укрепить свое материальное благосостояние.

Астрологи выделили четыре знака зодиака из уст которых чаще всего можно услышать неправду.

Близнецы

Представители этого непостоянного воздушного знака обладают некой двойственностью. Они могут с легкостью давать обещания, которые не собираются выполнять и приврать для красивой картинки. Неправда Близнецов в большинстве случаев безобидна. Если поймать их на горячем, будут отпираться до последнего – брать на себя вину не в их правилах.

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Лев

Огненные Львы, даже находясь под величественным покровительством Солнца, тоже любят приврать. Особенно если хотят достичь желаемого. В этом случае для них все средства хороши. Любят они с помощью неправды произвести хорошее впечатление и пустить пыль в глаза, чтобы создать нужную картинку. Однако Львы не самые искусные лжецы и это скоро выплывает наружу и создает им большие неприятности.

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Весы

Представители знака стихии Воздуха занимают топ места в рейтинге профессиональных лгунов. Очень часто эти люди думают, что есть ложь "во благо". Они не задумываются, что сокрытие правды может принести вред невинным людям. Весы много врут детям, считая, что это никак на них не отразится. Важную информацию и свои секреты не стоит доверять людям, рожденным под знаком Весов – это все быстро станет достоянием общественности.

Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в своем собственном мире в котором царят свои правила. То, что для других считается ложью, для Рыб может быть совершенно невинным пустяком. "Соврет, и глазом не моргнет" - это про представителей водного знака. Они могут вдохновенно врать прямо в глаза, однако если поймать их на лжи, они тут же перекрутят ситуацию и отметят, что их слова неправильно поняли.

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