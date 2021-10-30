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Выяснилось, чем соль опасна для здоровья и как ограничить ее употреление

30 октября 2021, 23:03

Человек нуждается в соли, но только в определенном количестве - в том случае, если злоупотреблять ей, то соль из друга становится врагом.

Соль
В чем состоит вред соли для организма поведала диетолог / pixabay

Человек нуждается в соли, но только в определенном количестве - в том случае, если злоупотреблять ей, то соль из друга становится врагом, сообщила в Instagram диетолог Светлана Фус.

Какой вред соли

В частности, чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и многие другие готовые продукты содержат много соли, что может образовывать избыток в организме.

Также знакомая всем привычка добавлять соль к блюдам может легко привести к проблемам со здоровьем. Избыток поваренной соли нагружает сердце, почки и печень и задерживает воду в тканях, что приводит к повышению артериального давления.

Кроме того, соль способствует перееданию. Как известно, именно соленая пища пробуждает аппетит, поэтому люди в среднем съедают больше соленой пищи, чем несоленой.

Как отказаться от соли

  • Лучше всего добавлять соль в конце приготовления или уже в готовое блюдо на тарелке;
  • Используйте натуральные специи, это позволит снизить количество соли при приготовлении пищи;
  • Если "перебрали" с соленой пищей, постарайтесь восстановить баланс, употребляя больше овощей и фруктов. Не забывайте про воду.⁣;
  • Если вы не можете просчитать сколько соли вы употребляете, отсыпьте 5 г соли в отдельную солонку и посмотрите, хватает ли ее вам на день;⁣⁣⠀
  • Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли или без нее;
  • Не злоупотребляйте готовыми покупными соусами. В них много не только соли, но и сахара.
  • Меньше потребляйте полуфабрикатов.

Ранее Главред писал о том, что производители молотых специй чаще всего используют различные добавки, чтобы удешевить товар, ведь настоящие специи стоят довольно дорого. Как отмечают специалисты, самый четкий признак поддельных специй – яркость. Чем красочнее выглядят специи, тем больше вероятности, что там есть канцерогены и красители.

viber
здоровье соль диетолог Светлана Фус
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