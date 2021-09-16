Специи и травы, которые помогают похудеть: пять помощников

Будьте осторожны: пажитник может вызвать диарею и более серьезные реакции, такие как проблемы с дыханием.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Antioxidants за сентябрь 2012 года, травы и специи, как известно, являются одними из самых богатых антиоксидантами продуктов питания, и они также связаны с понижением холестерина и артериального давления, когда вы используете их вместо соли. в вашей еде.

Так что, конечно же, они должны предложить какую-то пользу для похудения, верно?

Хотя полагаться только на травы и специи для похудения само по себе не удастся, исследования действительно показывают, что некоторые травы и специи могут предложить уникальные преимущества для похудения, такие как поддержка вашего метаболизма, помощь в предотвращении голода или сбалансировать уровень сахара в крови - в сочетании с другими практиками здорового веса, такими как употребление питательной пищи и поддержание активности.

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И хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы показать их точный эффект, хорошо известно, что добавление трав и специй к уже здоровым блюдам может помочь вернуть (низкокалорийное) возбуждение в ваш рацион, а получение удовольствия от того, что вы едите, является важной частью этого. устойчивое управление весом, пишет Livestrong.com.

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Ознакомьтесь с этими 5 травами и специями, которые могут помочь вам в вашем путешествии по снижению веса.

1. Пажитник

Пажитник - это трава, произрастающая в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Индии, Китае и, в последнее время, в Канаде, согласно статье, опубликованной в журнале Nutrition Today за март / апрель 2017 года. Семена являются обычным ингредиентом индийских блюд, широко используются в рецептах карри, чатни, смесях специй и некоторых овощных супах.

Согласно опубликованной в марте 2019 года статье в журнале AOAC International, пажитник, поскольку он содержит большое количество клетчатки, может помочь вам дольше сохранять чувство сытости, что помогает при диете и контроле веса.

Небольшое исследование, проведенное в сентябре 2014 года в Journal of Nutrition and Metabolism, показало, что пажитник снижает уровень сахара в крови после еды и увеличивает сытость у людей с избыточным весом и ожирением. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы измерить его влияние на инсулин.

Будьте осторожны: пажитник может вызвать диарею и более серьезные реакции, такие как проблемы с дыханием. Беременным женщинам не следует принимать пажитник, и это может быть небезопасно для людей с гормонально-чувствительным раком, таким как рак груди, согласно Мемориальному онкологическому центру Слоуна Кеттеринга. Он также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, поэтому проконсультируйтесь с врачом перед его применением.

2. Кайенский перец

Повышение температуры пищи может помочь вам в похудении. Кайенский перец (который получают из перца чили) является источником капсаицина, фитохимического вещества, известного своими противовоспалительными и болеутоляющими свойствами.

По данным клиники Кливленда, капсаицин действует как термогенное химическое вещество, что означает, что он может выделять тепло, стимулируя метаболизм и помогая сжигать жир.

Согласно обзорной статье, опубликованной в журнале Pharmacognosy Reviews за январь-июнь 2017 года, капсаицин также может играть роль в усилении чувства сытости.

Отдельно обзор, опубликованный в июне 2017 года в Международном журнале пищевых наук и питания, предполагает, что перец чили может быть связан с потерей веса, особенно среди людей, которые обычно не едят специю, хотя оптимальная доза остается неясной.

Только не переусердствуйте, потому что Национальный столичный токсикологический центр заявляет, что употребление слишком большого количества острого перца может вызвать диарею, тошноту, рвоту, боль в животе и чувство жжения.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Revista de Gastroenterologia de Mexico за октябрь-декабрь 2010 года, он также может вызывать изжогу, поэтому вам стоит избегать употребления этой специи, если вы страдаете гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ).

3. Порошок чили

Как и кайенский перец (но гораздо мягче на вкус!), порошок чили, который получают из перца чили, содержит капсаицин, сжигающий жир.

Когда вы думаете о порошке перца чили, вы можете сразу подумать о миске чили, но вот еще один способ употребления этой специи: посыпать порошком перца чили фрукты для похудения. Особенно хороши сочетания с тропическими фруктами, такими как папайя, манго и ананас. Порошок чили усиливает вкус, не добавляя калорий.

Как и кайенский перец, не переборщите с этой специей, особенно если у вас ГЭРБ.

4. Сухой порошок имбиря.

Поищите на любом гомеопатическом сайте продукты на основе имбиря, которые обещают уменьшить вашу талию. Исследования показывают, что имбирь может помочь при высоком кровяном давлении, уровне сахара в крови, воспалениях и пищеварении.

Очень небольшое исследование Metabolism, проведенное в апреле 2012 года, показало, что люди, которые съели 2 грамма сухого имбирного порошка за завтраком, сообщили о том, что чувствовали себя сытыми на три часа позже, чем те, кто не ел имбиря. Он также показал повышенный термогенез (сжигание калорий), что предполагает потенциальную роль имбиря в управлении весом.

Аналогичным образом, небольшое исследование Phytotherapy Research, проведенное в апреле 2015 года, включало 80 человек с ожирением, которые получали либо две таблетки порошка имбиря по 1 грамму в день, либо одну таблетку.

Те, что были в группе имбиря, показали небольшое снижение размеров тела, а также их фактический аппетит.

Эти испытания предполагают связь между имбирем и лечением ожирения, но оба они были очень небольшими, поэтому мы пока не можем сделать каких-либо однозначных выводов. Кроме того, необходимы дополнительные исследования различных форм имбиря (порошок, экстракт или активные компоненты) и их действия.

Имбирь может иметь побочные эффекты, такие как дискомфорт в животе, изжога, диарея, раздражение рта и горла, поэтому, по данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья (NCCIH), не спешите добавлять его в рецепты. И подумайте о том, чтобы вообще избегать этого, если у вас ГЭРБ.

5. Тмин

Исследования показывают, что тмин может быть естественным средством для похудения, помогая уменьшить жировые отложения.

Небольшое исследование, проведенное в ноябре 2014 г. в разделе "Дополнительные методы лечения в клинической практике", показало, что женщины с избыточным весом или ожирением, которые ели чуть меньше 1 чайной ложки порошка тмина в день (или 3 грамма), потеряли на 3 фунта больше, чем контрольная группа женщин. трехмесячный период.

Группа, потребляющая тмин, также снизила процентное содержание жира в организме примерно на 14,6 процента - почти в три раза больше, чем в группе, не потребляющей тмин (4,9 процента).

Тем не менее, это всего лишь одно небольшое исследование, поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что тмин напрямую связан с потерей веса.

Имейте в виду, что специя считается безопасной, но, как и все остальное, ее следует употреблять в умеренных количествах. Согласно обзору Phytotherapy Research за ноябрь 2018 года, слишком большое количество может привести к побочным эффектам, таким как кровотечение, респираторные осложнения и дерматит.