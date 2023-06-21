Выручаем Залужного: нужно найти 5 отличий на фото Главнокомандующего с женой

5 отличий, которые спрятаны на фото, найти будет непросто.

https://news.glavred.info/vyruchaem-zaluzhnogo-nuzhno-nayti-5-otlichiy-na-foto-glavnokomanduyushchego-s-zhenoy-10479568.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный с женой / Фото: соцсети

Головоломки - прекрасный тренажер для мозга и способ отвлечься. Они хорошо стимулируют процессы мышления и укрепляют память.

Мы на Главреде придумали свою задачу, с которой будет не легко справиться.

Все мы знаем, что Валерий Залужный - прекрасный военачальник, который стал страшным сном для российских оккупантов, но мало кто знает, что Валерий Федорович и прекрасный семьянин.

видео дня

Мы предлагаем полюбоваться идиллией его отношений с женой Еленой и заодно найти пять отличий, которые скрываются на фото.

Вы можете усложнить себе задачу, установив таймер, например, на 15 секунд.

Найдите 5 отличий на фото / Коллаж Главред, фото: соцсети

Ну что, справились? Если нет, то не расстраивайтесь - мы приготовили фото с ответами.

Кстати, ранее Главред публиковал головоломку для самых внимательных - нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги.

Решение головоломки / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вам может быть интересно: