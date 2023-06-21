Выручаем Залужного: нужно найти 5 отличий на фото Главнокомандующего с женой

Головоломки - прекрасный тренажер для мозга и способ отвлечься. Они хорошо стимулируют процессы мышления и укрепляют память.
Мы на Главреде придумали свою задачу, с которой будет не легко справиться.
Все мы знаем, что Валерий Залужный - прекрасный военачальник, который стал страшным сном для российских оккупантов, но мало кто знает, что Валерий Федорович и прекрасный семьянин.
Мы предлагаем полюбоваться идиллией его отношений с женой Еленой и заодно найти пять отличий, которые скрываются на фото.
Вы можете усложнить себе задачу, установив таймер, например, на 15 секунд.
Ну что, справились? Если нет, то не расстраивайтесь - мы приготовили фото с ответами.
Кстати, ранее Главред публиковал головоломку для самых внимательных - нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги.
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