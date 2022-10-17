Вырастут только крупные головки: когда сажать озимый лук и чеснок в 2022 году

Когда сеять лук и чеснок под зиму / Фотот pixabay.com

Практически все дачники сажают осенью озимый лук и чеснок. Это существенно сэкономит время весной и позволит раньше получить урожай. Как сажать чеснок и лук под зиму, чтобы были крупные головки, разобрался Главред.

Почему чеснок и лук лучше сажать осенью

Опытные дачники говорят, что посадка лука и чеснока под зиму имеет ряд преимуществ. В частности, зимний лук и чеснок меньше страдают от болезней и вредителей, так как проходят сертификацию холодом. Кроме того, созреют овощи раньше - уже во второй половине июля можно будет кушать лук и чеснок со своего огорода, при весенней же посадке сроки сдвинутся на две-три недели.

Когда сажать лук и чеснок под зиму 2022

Посадка лука и чеснока осуществляется тогда, когда днём температура воздуха достигает +6 градусов днем и +2 градусов - ночью. При такой такой температуре лук и чеснок успеют укорениться, хорошо перезимуют и с наступлением теплых весенних дней дадут обильные всходы.

Нужно выбирать раннеспелые, устойчивые к стрелкованию сорта лука. Луковички должны быть диаметром 1,5 см и меньше сантиметра. Что касается чеснока, то для посадки нужны крупные зубки от самых крупных головок.

Когда сажать лук и чеснок под зиму в 2022 году по лунному календарю

Наиболее благоприятные дни осенью 2022 года:

в октябре – 11–12, 15–17, 21–24, 26, 29–30;

в ноябре – 12–13, 17–20, 26–27, 30.

Чуть менее благоприятны для посадки лука и чеснока по лунному календарю на 2022 год 6–7 октября и 7 ноября.

Неблагоприятные дни для посадки:

в октябре – 4–5, 9, 13–14, 18–20, 25, 31;

в ноябре – 1, 8, 14–16, 24, 28–29.

К слову, если осень теплая и на улице высокая температура воздуха, посадку лука и чеснока нужно сдвинуть на несколько дней.

Также важно помнить, что озимые сорта лука и чеснока нельзя высаживать в низине. Весной талые воды могут погубить растение.

Смотрите видео Как сажать чеснок и лук под зиму и чтобы был крупный:

Ранее Главред писал, что нельзя садить после чеснока, чтобы не загубить урожай.

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