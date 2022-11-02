Вырастут большие и сочные овощи: как и когда сажать морковь и свеклу под зиму 2022

Как сажать морковь и свеклу под зиму / Фото pixabay.com

С наступлением холодов у многих дачников огородных работ меньше не становится. Нужно не только подготовить культуры к зиме, но и позаботиться о раннем урожае весной. Главред уже писал, когда сажать озимый лук и чеснок в 2022 году, теперь же ответим на вопрос, можно ли сажать морковь и свеклу в ноябре и декабре.

Итак, сажать морковь и свеклу под зиму не только можно, но и нужно. Ведь в этом случае вы сможете получить урожай на 2 недели раньше, чем созреют самые ранние сорта моркови и свеклы весеннего посева. Кроме того, подзимний посев освободит массу времени весной.

Стоит отметить, что у подзимней посадки есть и свои минусы. Хотя плоды вырастают раньше, они крупнее и сочнее, но хранятся очень плохо, поэтому их нужно съедать как можно быстрее.

Как сажать морковь и свеклу под зиму

Для посева выбирают самое солнечное место, защищенное от сквозняков и сильного ветра. Почва должна быть рыхлой, плодородной. Располагать грядку на склоне не следует.

Высаживать морковь и свеклу осенью нужно только тогда, когда грунт промерзнет на 5-8 см. Даже если к тому времени выпадет снег, просто расчистите грядку от снега, посейте сухие семена в бороздки, заделайте их сухой землей, замульчируйте участок слоем органики толщиной 3-4 см. Затем уплотните его, чтобы мульчу не раздуло ветром, и опять забросайте грядку снегом.

Если посадить семена раньше, чем наступят холода, они прорастут еще осенью, а значит - зиму с огромной вероятностью не переживут. Кстати, подготовить почву и бороздки можно до наступления морозов.

Важный нюанс: посадочного материала должно быть на 20 % больше, чем весной. Семена замачивать не нужно.

Какие сорта моркови можно сажать под зиму

Нужно выбрать сорта ранней моркови, отличающиеся устойчивостью к холодам, например, Витаминная-6, Шантанэ-2461, Лосиноостровская-13, Московская зимняя А-545, Нантская-4, Несравненная, Добрыня, Краса девица, Монастырская.

Дачники не советуют приобретать дражированные семена или те, что наклеены на ленту – нужны обычные свежие семена.

Морковь можно посеять там, где росли огурцы, картошка и томаты, капуста или бобовые.

Какие сорта свеклы можно сажать под зиму

К сортам свеклы, которые можно посадить отсенью относятся: подзимняя 474, Холодостойкая 19, Мулатка-шоколадка, Генеральская, Хуторянка, Ред Булл, Египетская плоская, Северный шар, Темная лошадка, Бордо 237.

Подходящими предшественниками для посева свеклы являются: огурцы, лук, картофель, томаты.

Когда сажать морковь и свеклу под зиму в ноябре 2022

Ноябрь и декабрь – лучшие месяцы для того, чтобы посеять морковь и свеклу под зиму. Время посадки зависит от климата и осенней погоды.

Лучше всего сеять семена тогда, когда наступят устойчивые холода и среднесуточная температура будет держаться в пределах 0-2 ºC.

Смотрите таблицу: Сроки посадки моркови под зиму 2022

Сроки посадки моркови под зиму 2022 / Фото floristics.info

Смотрите таблицу: Сроки посадки свеклы под зиму 2022

Сроки посадки свеклы под зиму 2022 / Фото floristics.info

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