Выход к Азовскому морю и череда военных успехов: астролог порадовал прогнозом о наступлении ВСУ

Астролог Влад Росс предсказал, когда будут полностью освобождены Херсонская и Запорожская области, а также когда ВСУ подойдут к Крыму.

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Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда ВСУ выйдут к Азовскому морю / Главред

Выход Вооруженных сил Украины к Азовскому морю и Крыму не за горами – это перспектива ближайших месяцев. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог убежден, что исторически важный прорыв украинских сил обороны к Азовскому морю произойдет в середине октября, когда Марс войдет в 1-й градус знака Скорпиона.

"В середине октября, начиная с 12-го числа, произойдут неожиданные и значимые события на фронте. В это время ВСУ могут выйти на важные точки", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, после освобождения Токмака, которое удастся осуществить в сентябре, украинская армия будет получать все большее преимущество на фронте.

"Вскоре после Токамака мы можем выйти и на Волноваху, и на Бердянск", – уточнил Влад Росс.

Сложнее всего, по прогнозу астролога, будет освобождать Мелитополь.

"Мелитополь мы возьмем в самом конце. Вполне возможно, что вплотную к Крыму мы подойдем гораздо раньше, чем возьмем Мелитополь", – добавил Влад Росс.

Смотрите прогноз астролога Влада Росса о том, когда будут освобождены Херсонская и Запорожская области:

В любом случае, именно вторая половина октября и ноябрь будут связаны с большим внезапным прорывом украинских войск и закреплением их на новых позициях, резюмировал астролог.

Кроме того, Росс отметил, что не так уж долго осталось бороться за освобождение Херсонской и Запорожской областей.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"После смерти Владимира Путина (а я прогнозирую, что это случится в 2023 году), в тот самый момент, когда его не станет, Херсонская и Запорожская области будут освобождены. Даже если это не будет полностью оформлено в 2023 году, то весной 2024-го Херсонская и Запорожская области полностью вернутся под контроль Украины", – заверил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков зодиака и назвал главных счастливчиков месяца. Кроме того, Влад Росс спрогнозировал, какой будет погода в Украине осенью 2023 года, когда ждать бабьего лета, дождей и заморозков.

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