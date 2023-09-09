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Два бабьих лета и отмена зимы: астролог составил прогноз погоды на осень-2023

Олег Макаров
9 сентября 2023, 07:40
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Астролог Влад Росс рассказал, какой будет погода в Украине этой осенью, когда ждать дождей, заморозков и первого снега.
Астролог Влад Росс рассказал, когда в Украину придет бабье лето
Астролог Влад Росс рассказал, какой будет погода осенью 2023 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Погода осенью 2023 года порадует Украину, поскольку сентябрь-ноябрь обещают быть теплыми и с незначительными осадками. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, зимы в привычном для нас смысле этого слова со снегами и морозами в этом году, скорее всего, не будет, и украинцев побалует затяжная теплая осень.

"Осень 2023-го будет затяжная с двумя фазами бабьего лета. Первая фаза бабьего лета нас ждет в конце сентября-начале октября, а вторая – в ноябре, в первую его декаду. На юге, где-нибудь в Одессе, в ноябре температура воздуха будет достигать 15 градусов выше нуля. Поэтому нас ожидает довольно теплая осень", – прогнозирует Влад Росс.

Так что лето продлится до 20-х чисел сентября, а дальше будет два бабьих лета, подчеркнул астролог.

Осень 2023 года будет довольно сухой, считает Росс.

"Дождей будет мало. Они могут начаться со второй половины ноября, но, более вероятно, что аж в декабре. Тогда будут сильные дожди, которые будут мешать наступать украинской армии", – отметил Влад Росс.

Снег, по словам астролога, если и пойдет, то вместе с дождем, уже в самом конце ноября или декабре на севере Украины, а на юге его может не быть вовсе. А вот ночные заморозки нас ждут не раньше ноября, добавил Влад Росс.

Смотрите видео прогноза погоды на осень-2023 от Влада Росса:

"Так что осень 2023 года будет невероятно теплой и долгой: долгое лето, плавно переходящее в бабье лето, а затем и в осень. В сентябре и в октябре сохранятся по-настоящему теплые дни и в начале ноября", – резюмировал астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, каким будет сентябрь 2023 года, как в это время пойдут дела в любви и отношениях, в работе, а также финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь-2023.

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