УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Выбрасывать нельзя: куда можно деть освященную яичную скорлупу после Пасхи

Ангелина Подвысоцкая
7 апреля 2023, 16:20 обновлено 7 апреля, 16:20
41
Считается, что в храм нужно отнести ту яичную скорлупу, на которой были изображены Иисус Христос или Пресвятая Богородица.
Пасха
Почему нельзя выбрасывать освященную яичную скорлупу / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие люди чтят традиции и идут в церковь, чтобы помолиться, освятить еду, а также себя в светлый праздник Пасхи. Подготовка может затянуться не на один день.

Многие предпочитают не покупать все готовое в магазине, а самостоятельно печь куличи, красить яйца, печь домашнюю колбасу и другие блюди. И правильно делают, ведь такая еда наполнена вашей личной энергией и готовили вы это все с любовью.

Считается, что после похода в церковь, кушать изначально нужно именно освященную еды. В этот день вся семья собирается за столом. Однако у вас точно останутся остатки еды, которые вы уже не будете употреблять. Это касается даже яичной скорлупы.

видео дня

Оказывается, ни в коем случае нельзя выбрасывать освященную скорлупу в мусорку.

Почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц

У верующих красное яйцо, освященное в храме, ассоциируется с принесенной Христом жертвой за все человечество.

Освященные продукты нельзя выбрасывать в общую мусорку. В таком случае они смешаются с гнилью, плесенью и другими отходами. А ведь священники благословляют новую пищу после Великого поста, окропляя её святой водой.

Однако несмотря на это продукты все равно не становятся святыми. И их можно утилизировать, но особым способом.

Куда можно деть освященную яичную скорлупу

Священники утверждают, что есть два способа, которые помогут вам правильно избавиться от освященной яичной скорлупы.

Если вы живете в частном доме, можно закопать на огороде или в саду. Если недалеко от вас есть, например, лес, то можно смело отнести скорлупу туда и закопать. Главное делать это там, где её не смогут осквернить люди или животные.

Если же у вас нет такой возможности, то отличным вариантом дальнейшего хранения станут горшки для комнатных цветов. Скорлупу можно измельчить, смешать с землей и посадить туда цветок. Таким образом скорлупа будет насыщать почву полезными веществами.

Также можно использовать огонь и сжечь освященную ранее скорлупу.

Нужно ли нести освященные остатки еды в храм

Священники утверждают, что делать это не нужно. Считается, что нести в храм нужно то, что ранее было вынесено из храма. Это в большей мере касается церковных свечей, использованных во время молитвы, или священной воды. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать в общую мусорку или выливать в канализацию.

Если дело касается еды, то священники объясняют это тем, что вы не брали еду в храме, а лишь принесли её, чтобы освятить. Чаще всего подобные обряды проводят на улице возле храма. Так что относить их обратно не нужно.

Но есть одно важное исключение! Если на скорлупе освященного яйца был изображен Иисус Христос или Пресвятая Богородица, то такую скорлупу нельзя выбрасывать. Её лучше отнести в храм, где священники утилизируют её правильным способом. В крайнем случае её можно сжечь, а пепел закопать в земле.

Ранее Главред рассказывал о том, как без блесток сделать яйца буквально мерцающими. Такое украшение удивит всех.

Вас также заинтересует:

Пасха пасхальная корзина яйца куриные яйца пасхальные яйца Пасха 2023 интересные новости
Реклама

Главное за день

Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударом

Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударом

16:05 Украина
В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

15:40 Украина
Об ударах войск РФ по Харькову умолчали: в Белгороде испугались ВСУ и отменили парад 9 мая

Об ударах войск РФ по Харькову умолчали: в Белгороде испугались ВСУ и отменили парад 9 мая

14:59 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:51

ВСУ получили 100 авто от Favbet Foundation

16:43

Больше 100 гривен за кг: в Украине взвинтили цены на 4 овощаВидео

16:30

Гороскоп на неделю 10-16 апреля 2023: Рыбам – романтика, Водолеям – проблемы со здоровьемВидео

16:27

Лавров раскатал губу и захотел переговоров с Украиной с циничным условиемВидео

16:20

Выбрасывать нельзя: куда можно деть освященную яичную скорлупу после ПасхиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:16

Блеет, еле попадая в ноты: путинист Лепс пытается сделать из своей беcталанной дочери звездуВидео

16:05

Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударомВидео

16:04

После 24 февраля каждое мое утро начинается молитвой - Светлана ЛободаЭксклюзив

15:40

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

Реклама
15:37

Нужно найти 16 тигров за 21 секунду: с головоломкой справятся только самые внимательные

14:59

Об ударах войск РФ по Харькову умолчали: в Белгороде испугались ВСУ и отменили парад 9 маяВидео

14:55

Почему хлеб нельзя ложить вверх ногами: 3 причины, которые привлекают беду

14:51

Глава Совета адвокатов Киевской области заявил о нарушении со стороны ГБР

14:48

В ОП назвали вбросом "слитые" в СМИ материалы о подготовке контрнаступления ВСУ

14:45

В Украине пообещали 20 млн гривен тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве на 9 маяВидео

14:41

83-летняя бабушка сорвала многомилионный джекпот и сделала неожиданную покупку

14:14

Вадим Слюсарев – биография досье

14:09

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

14:05

Можно ли из косточки вырастить арбуз: что сделать, чтобы взошла вкусная ягода

13:55

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

Реклама
13:54

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

13:50

Россияне могли портить истребители МиГ-29 перед их передачей ВСУ - министр обороны СловакииВидео

13:44

"Тина убита горем": Венсан Кассель разводится со своей молодой женой

13:24

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФВидео

13:10

Политолог пояснил, поможет ли Трампу ситуация с судом выиграть выборы президента США

12:47

ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

12:34

Как сделать хорошую четверговую соль: 3 главных правила, чтобы не болетьВидео

12:18

Сиротами остались 8 детей: на фронте погиб защитник Украины из Закарпатья

12:10

Власти хотят поднять тариф на свет для украинцев: сколько будет стоить киловатт - СМИВидео

12:10

Или в Африку, или на плаху: астролог Влад Росс предсказал, что ждет Пригожина и ЧВК "Вагнер"Видео

12:01

"Я 35 лет преподавала на русском": в Ирпене скандал – педагог отказалась вести пары на украинскомВидео

11:50

"Поддерживаем цифровизацию строительства, предусмотренную проектом №5655" - USAID

11:35

Макрон в Пекине пытается убедить Си Цзиньпина не идти ва-банк с Путиным - AxiosВидео

11:16

"Русским надо встать на колени и извиниться": Вайкуле жестко прошлась по РФ и ПутинуВидео

11:05

Гороскоп на завтра 8 апреля 2023: Скорпионам – препятствие, Рыбам - трудностиВидео

11:00

Казино "Космолот": как украинцы помогают богатеть россиянину из санкционного списка СНБО

10:55

"Это вызывает тревогу": политолог указал на риски для Украины, если Трамп возглавит СШАВидео

10:50

Президент Бразилии опозорился заявлением о войне: предложил отдать Крым РФВидео

10:42

Торгуют онлайн: на Ровенщине не прячась производят сигареты-подделки

10:29

Решение о возвращении Крыма должна принимать Украина - Блинкен

Реклама
10:07

Денежный магнит: какие цифры на купюрах привлекают достаток и процветание

10:07

Пенсионный возраст для некоторых украинцев поднимут на 5 лет: кому не повезетВидео

10:04

Мощные взрывы в Мелитополе уничтожили технику оккупантов, которую те свозили 4 дня – ФедоровВидео

09:50

Суд превращает в шоу: Трамп начинает громкую предвыборную кампанию — эксперт

09:35

Что важно понимать при попытках анализа действий РФ?мнение

09:08

"Скоро Пасха, покупайте мяско и колбаску": 5-летний Матвей стал звездой сети из-за вирусного видеоВидео

09:00

Максим Яли: Трамп — популист, его мнение по Украине может измениться после выборовЭксклюзив

08:51

РФ создает отряды "Шторм Z"для боев в городах – ISW

08:46

За неделю ВСУ уничтожили под Авдеевкой 4 тысячи оккупантов РФ – ISW

08:15

Гороскоп на сегодня 7 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять