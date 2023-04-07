Выбрасывать нельзя: куда можно деть освященную яичную скорлупу после Пасхи

Считается, что в храм нужно отнести ту яичную скорлупу, на которой были изображены Иисус Христос или Пресвятая Богородица.

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Почему нельзя выбрасывать освященную яичную скорлупу / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Многие люди чтят традиции и идут в церковь, чтобы помолиться, освятить еду, а также себя в светлый праздник Пасхи. Подготовка может затянуться не на один день.

Многие предпочитают не покупать все готовое в магазине, а самостоятельно печь куличи, красить яйца, печь домашнюю колбасу и другие блюди. И правильно делают, ведь такая еда наполнена вашей личной энергией и готовили вы это все с любовью.

Считается, что после похода в церковь, кушать изначально нужно именно освященную еды. В этот день вся семья собирается за столом. Однако у вас точно останутся остатки еды, которые вы уже не будете употреблять. Это касается даже яичной скорлупы.

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Оказывается, ни в коем случае нельзя выбрасывать освященную скорлупу в мусорку.

Почему нельзя выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц

У верующих красное яйцо, освященное в храме, ассоциируется с принесенной Христом жертвой за все человечество.

Освященные продукты нельзя выбрасывать в общую мусорку. В таком случае они смешаются с гнилью, плесенью и другими отходами. А ведь священники благословляют новую пищу после Великого поста, окропляя её святой водой.

Однако несмотря на это продукты все равно не становятся святыми. И их можно утилизировать, но особым способом.

Куда можно деть освященную яичную скорлупу

Священники утверждают, что есть два способа, которые помогут вам правильно избавиться от освященной яичной скорлупы.

Если вы живете в частном доме, можно закопать на огороде или в саду. Если недалеко от вас есть, например, лес, то можно смело отнести скорлупу туда и закопать. Главное делать это там, где её не смогут осквернить люди или животные.

Если же у вас нет такой возможности, то отличным вариантом дальнейшего хранения станут горшки для комнатных цветов. Скорлупу можно измельчить, смешать с землей и посадить туда цветок. Таким образом скорлупа будет насыщать почву полезными веществами.

Также можно использовать огонь и сжечь освященную ранее скорлупу.

Нужно ли нести освященные остатки еды в храм

Священники утверждают, что делать это не нужно. Считается, что нести в храм нужно то, что ранее было вынесено из храма. Это в большей мере касается церковных свечей, использованных во время молитвы, или священной воды. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать в общую мусорку или выливать в канализацию.

Если дело касается еды, то священники объясняют это тем, что вы не брали еду в храме, а лишь принесли её, чтобы освятить. Чаще всего подобные обряды проводят на улице возле храма. Так что относить их обратно не нужно.

Но есть одно важное исключение! Если на скорлупе освященного яйца был изображен Иисус Христос или Пресвятая Богородица, то такую скорлупу нельзя выбрасывать. Её лучше отнести в храм, где священники утилизируют её правильным способом. В крайнем случае её можно сжечь, а пепел закопать в земле.

Ранее Главред рассказывал о том, как без блесток сделать яйца буквально мерцающими. Такое украшение удивит всех.

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