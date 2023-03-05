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Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильнике

5 марта 2023, 19:41
Оказалось, что от перепада температур яйца могут повредиться, а бактерии со скорлупы проникнут внутрь.
холодильник, яйца
Почему нельзя хранить яйца в холодильнике / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Наверняка вы замечали, что в большинстве случаев в магазинах яйца не хранят в холодильнике. Возможно у вас даже закрадывалась мысль о том, что работники магазина неправильно хранят продукты и яйца быстро испортятся.

Ведь ни для кого не секрет, что в холодильнике все продукты могут храниться дольше, что и снижает риск отравления. Там даже есть специальные лотки для хранения яиц.

Однако оказывается, все не так однозначно. На самом деле долго хранить яйца в холодильнике нельзя.

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Почему нельзя хранить яйца в холодильнике

Все дело в том, что яичная скорлупа очень хрупкая. При перепаде температуры она может даже потрескаться. Этот процесс можно наблюдать, если опустить холодное яйцо в горячую воду.

Если долго хранить яйца в холодильнике, то на них может появиться конденсат во время в помещение с комнатной температурой. После этого на самой скорлупе могут начать размножаться бактерии, а если там есть трещинки, то они попадут и внутрь.

Как хранить яйца без холодильника

Для того чтобы сохранить свежесть куриных яиц без холодильника, можно воспользоваться несколькими способами. Стоит отметить, что при каждом из них мыть яйца не нужно.

Хранить яйца можно в солевом растворе прямо в кастрюле. Вам необходимо приготовить раствор из 500 мл воды и 1 столовой ложки соли. Туда необходимо выложить яйца и поставить кастрюлю на плиту. После того как раствор будет доведен до кипения, его нужно снять с огня и поставить в прохладном месте. Желательно поставить на крышку какой-то груз, чтобы внутрь не проникал воздух.

Также можно обработать яйца в салициловом растворе. На каждые 500 мл воды нужно взять 2 чайных ложки салициловой кислоты. Этот раствор нужно перемешать и опустить в него яйца. Через полчаса яйца можно вынимать. Их стоит высушить на полотенце, но вытирать не нужно. После этого можно выкладывать в ящик или коробку.

Сахарный сироп тоже отлично продолжит срок хранения яиц. Вам нужно смешать сахар и горячую воду в пропорциях 1:2. Полученную смесь нужно вскипятить. После этого стоит опустить каждое яйцо на 5 минут в раствор, после чего промокнуть бумажным полотенцем. На яйцах должна образоваться сахарная пленка.

Ранее Главред рассказывал о том, почему категорически нельзя переваривать яйца. Оказалось, что это вредно для здоровья.

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