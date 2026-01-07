ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

Российские оккупационные войска после захвата Северска будут пытаться продолжить наступление в направлении Славянска и Краматорска, отмечают эксперты.

как отступление из Северска повлияет на ход боев и какое новое наступление готовит Россия / Коллаж: Главред

Почему ВСУ пришлось отступить из Северска

За какое время россиянам удалось оккупировать Северск и какая ситуация после отступления из Северска

Какая новая цель россиян после Северска - какие города под угрозой российского наступления

В конце декабря 2025 года украинские войска вышли из города Северск в Донецкой области после длительных и изнурительных боев - такое решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины объяснили необходимостью сохранить жизнь личного состава и боеспособность подразделений, а также перегруппироваться на новые выгодные оборонительные позиции.

Главред собрал главное, что стоит знать об оккупации россиянами города Северск и какие последствия это может иметь в будущем.

Генштаб об отступлении из Северска

23 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил об отходе украинских подразделений из города Северск в Донецкой области. В ведомстве отметили, что в районе населенного пункта продолжаются интенсивные бои, российские войска имеют существенное преимущество в личном составе и технике и, несмотря на значительные потери, не прекращают наступление.

"С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой", - указывается в сообщении.

В Генштабе отметили, что российским оккупационным войскам удалось продвинуться благодаря численному превосходству и постоянному давлению малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.

В то же время Северск остается под огневым контролем украинских сил. Как указывается в сообщении Генштаба, оккупантам наносят поражения, прерывают их логистические маршруты и блокируют подразделения, чтобы не допустить дальнейшего продвижения.

Силы обороны и в дальнейшем выполняют боевые задачи на Славянском направлении и принимают все необходимые меры для уменьшения наступательного потенциала российских войск.

Северск / Инфографика: Главред

Почему ВСУ пришлось отступить из Северска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил причины ухода украинских войск из Северска и оценил возможные риски такого решения. В интервью 24 каналу он напомнил, что районы Серебрянского леса, Белогоровки и Северска исторически были местами ожесточенных боев еще во время Второй мировой войны.

По его словам, эта местность имеет сложный рельеф с господствующими высотами и меловыми горами, подобными тем, что есть в районе Белогоровки. Именно там еще в прошлом возводили укрепления, которые позволяли длительное время удерживать оборону.

"Сама местность состоит из господствующих высот, меловых гор, как в Белогоровке. Укрепления были построены еще тогда. Они держали тогда, и обеспечили ведение такой устойчивой обороны. С другой стороны, это направление долгое время было неприоритетным. Потому что враг просто не имел возможности вести наступательные действия. Постепенные действия были. Да, стояли бригады. Они и продолжили наступать, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях", - пояснил главком.

В то же время регион длительный период был зоной действий небольших пехотных групп, диверсионных подразделений и сил специальных операций.

Северск, как отметил Сырский, расположен в низине у реки, что делает его более уязвимым. Активное применение противником дронов с оптоволоконным каналом управления, в том числе с большой дальностью действия, заставило украинские подразделения и расчеты БпЛА постепенно отходить вглубь позиций. В результате этого пехота оставалась без надлежащего прикрытия, что и стало одним из ключевых факторов принятия решения об отходе.

"И в этих условиях сама оборона Северска стала проблемной, мягко говоря. И оставить войска и те части, подразделения, которые там оборонялись, просто умирать было бы неправильно. Поэтому были приняты соответствующие решения. Отошли на господствующие высоты. Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не получается. Планируются ответные действия на этом направлении", - резюмирует он.

Александр Сырский / Главред - инфографика

За какое время россиянам удалось оккупировать Северск

Институт изучения войны, ссылаясь на украинского военного аналитика Константина Машовца, сообщил, что по состоянию на 21 декабря российские войска завершили захват Северска, продвинулись на высоты к западу и северо-западу от города и вышли к меловому карьеру, расположенному западнее населенного пункта.

В то же время отмечается, что Кремль объявил об оккупации Северска еще 11 декабря, после чего диктатор и военный преступник Путин и представители российского военного руководства начали использовать это событие для распространения манипулятивных заявлений о якобы разрушении украинской обороны и способности армии РФ быстро создать угрозу Славянску.

В ISW отмечают, что наступление на Северск было крайне затяжным, учитывая небольшие размеры города - около 10 квадратных километров и довоенное население около 11 тысяч человек. Российским силам понадобилось около 41 месяца, чтобы продвинуться примерно на 12 километров от Лисичанска до западной административной границы Северска, а непосредственно на полный захват города, по оценкам аналитиков, ушло около 33 дней.

"Кремль преувеличивает непосредственные последствия захвата Северска, пытаясь ложно представить российские войска как неизбежную угрозу и одновременно добиться значительного продвижения по всему театру военных действий, чтобы создать впечатление, что линия фронта вот-вот рухнет", - говорится в сообщении.

Северск на карте / Фото: Deepstatelivemap

Какова ситуация после отступления из Северска

После выхода Сил обороны из Северска обстановка в Серебрянке стала критической. Российские оккупационные войска активно атакуют населенный пункт дронами-камикадзе, барражирующими боеприпасами и задействуют значительные пехотные силы. Об этом сообщили в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде 7 корпуса ШР ДШВ.

В Дроновке ситуация остается напряженной, однако подразделения 81-й бригады ее полностью контролируют. Враг осуществляет давление сразу с двух направлений - со стороны Северска и Ямполя.

"Основная тактика - малые группы, которые пытаются зайти в село и закрепиться в погребах и лесополосах, которые проходят мимо основных логистических путей из города Северск. Несмотря на все попытки врага - закрепиться в населенном пункте ему не удалось", - сообщили военные.

В районах Платоновки и Закитного обстановка ухудшается из-за интенсивных обстрелов со стороны Северска. Кроме того, сохраняется постоянная угроза попыток противника перебросить пехоту через реку Северский Донец с намерением зайти в тыл подразделений 81-й бригады и создать условия для оперативного окружения основных сил.

Отставки в ВСУ после потери Северска

После быстрой потери Северска на севере Донецкой области с должностей отстранили командиров 54-й отдельной механизированной и 10-й отдельной горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны.

По информации издания, командующего 54-й бригады, полковника Алексея Коновала, уже уволили, тогда как командир 10-й бригады полковник Владимир Потешкин сейчас проходит лечение и, вероятно, будет отстранен от должности после возвращения в часть.

Как выяснила УП, основанием для таких кадровых решений стали недостоверные доклады руководства обеих бригад. В отчетах отмечалось, что позиции в их зонах ответственности удерживаются, хотя фактически на отдельных участках длительное время не было военнослужащих. Это стало очевидным после стремительного захвата города, о котором российская сторона заявила 12 декабря.

54-я и 10-я бригады находились в оперативном подчинении 11-го армейского корпуса, командование которого, по данным УП, доверяло отчетам бригад. Проверки со стороны корпуса проводились регулярно, однако расхождений между докладами и реальной обстановкой на фронте не фиксировали, поскольку проблемы системно скрывались.

В итоге группировка войск "Восток" отстранила 11-й армейский корпус вместе с его командиром, бригадным генералом Сергеем Сирченко, от управления ситуацией на Северском направлении.

Как оккупанты планируют использовать Северск

Российские подразделения используют Северск в Донецкой области, откуда ранее отошли украинские войска, как опорный пункт для дальнейшего наступления. Это дает им возможность сосредотачивать силы и уже сейчас продвигаться к следующим позициям ВСУ. Об этом во время телемарафона сообщил главный сержант 54-й отдельной механизированной бригады имени Гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин.

"Произошла такая ситуация, что пришлось выпрямить немножко участок фронта, немного отойти назад, оставить город. В городе мы провели три года, подготовили его к обороне, но сложились такие обстоятельства, что пришлось его оставить для улучшения тактической ситуации. Действительно, противник заходит в город, противник превращает его в такой мини хаб для продолжения продвижения дальше, в принципе, дорога до самого Северска занимала у противника даже более трех суток. Поэтому сейчас у него появился еще один хаб, который позволит им накапливаться и продолжать движение уже теперь к следующим нашим позициям", - говорит Максима Бутолин.

Он пояснил, что противник применяет тактику мелких групп. Сержант ВСУ отметил, что российские военные в одиночку или малыми подразделениями просачиваются в боевые порядки, накапливаются вблизи украинских позиций в укрытиях, после чего осуществляют внезапные штурмы несколькими бойцами. При нынешних погодных условиях такая схема для врага является действенной. Сейчас Северск служит для них базой для перегруппировки и удержания сил, несмотря на то что сам город был хорошо подготовлен к обороне.

"Были подготовлены рубежи уже на выходе из города. Такая военная тактика, стратегия. Действительно, мы сейчас сели на те рубежи, которые были подготовлены. Это дает нам возможность и надежду на то, что мы удержим именно эти рубежи и противник не продвинется дальше", - рассказал военный.

Какая новая цель россиян после Северска

По мнению военного обозревателя Василия Пехньо, Северск, вероятно, не был ключевым элементом обороны, поэтому его могли "пожертвовать". Перед продвижением к славянско-краматорской агломерации российским войскам необходимо закрыть вопрос не только самого Северска, но и флангов - в частности Константиновки, Лимана и, не исключено, Доброполья. В то же время он отмечает, что Северск все же имел свое значение, выполняя роль тылового рубежа.

Лиман / Инфографика: Главред

"Не сказать, что Северск сейчас упал, и соответственно это открывает все возможности для противника давить на Славянско-Краматорскую агломерацию. Нет. Но это создает дополнительное направление, путь, точку давления, "ключики" к началу. Началу исключительно в отдаленной перспективе боев за эту агломерацию", - сказал он в эфире "Апостроф TV"

Похожего мнения придерживается и военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. В интервью Главреду он отметил, что после установления контроля над Лиманом и Северском российские войска планируют развивать наступление в направлении Краматорска и Славянска.

Какие города под угрозой российского наступления

Военно-политический аналитик и соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду отметил, что российские войска нацелены на прорыв к Славянско-Краматорской агломерации в целом, поэтому выделять отдельные населенные пункты как самостоятельные цели не имеет особого смысла. По его словам, вся агломерация находится является целью для российских оккупационных войск.

По его словам, в ближайшее время под наибольшим давлением окажется Константиновка, ведь город расположен в низине, тогда как российские силы контролируют господствующие высоты в районе Торецка и Часового Яра. Это серьезно усложняет ситуацию для украинской стороны, прежде всего в вопросах логистики и общего содержания оборонительных позиций, поскольку город находится под плотным огневым контролем врага.

Часов Яр / Инфографика: Главред

"Хочу подчеркнуть, что в первую очередь Россия будет пытаться установить контроль над Донецкой областью. Не Запорожской, не Сумской и не Харьковской - активизация подразделений врага там является отвлечением наших резервов и применением "тактики тысячи порезов". А основное направление - Константиновка, Северск, Лиман", - указал он.

Кроме того, среди следующих целей россиян аналитик назвал Лиман. Расстояние до него составляет всего около 2,5 километра, а сам населенный пункт является важным автологистическим узлом. Также установление контроля над Лиманом имеет для РФ значительный политический и символический смысл, ведь город был освобожден украинскими войсками во время успешного контрнаступления. Именно поэтому, по оценке Снегирева, российская армия и в дальнейшем будет пытаться прорваться к этой агломерации, что является для Кремля стратегически необходимым.

Для чего россиянам Донецкая область

Военно-политический аналитик и соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, оценивая значение Донецкой области для России, объяснил, что ее интерес сосредоточен не столько на территориях или идеологических лозунгах о "русском мире", сколько на установлении контроля над залежами полезных ископаемых. Именно стремление взять под контроль ресурсные месторождения, по его словам, стало главной причиной ожесточенных боев в Покровском районе.

"В населенном пункте Шевченко - крупнейшие залежи лития в Европе, а в Котлино - крупнейшее среди европейских стран месторождение коксующегося угля. Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - добавил он.

Покровск / Инфографика: Главред

Аналитик также подчеркнул, что активность россиян в направлении Славянска связана с большими запасами сланцевого газа в этом районе. В случае их освоения Украина могла бы существенно приблизиться к энергетической независимости, что для России означало бы потерю рычагов влияния. Поэтому Москва заинтересована в политическом блокировании возможной добычи газа. Еще до начала войны на Донбассе России уже удалось сорвать планы компании Shell по разработке этих месторождений, тогда вопрос был снят именно на политическом уровне.

Кроме этого, Славянско-Краматорская агломерация является крупнейшим промышленным центром Донецкой области. До периода АТО/ООС и полномасштабного вторжения там работали мощные предприятия тяжелой металлургии, химической и перерабатывающей отраслей. Именно поэтому сейчас наблюдается усиленное давление в направлении Константиновки, которое проявляется в активных наступательных действиях противника на Торецком, Часовоярском и Покровском направлениях.

