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Вслед за ВКонтакте и Одноклассниками: украинцы могут остаться без Facebook и Instagram

7 февраля 2022, 20:43
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Закрытия обеих платформ пагубно скажутся на доходах предприятий, которые используют рекламу в этих соцсетях.

Facebook
Facebook / Reuters

Социальные сети Facebook и Instagram могут исчезнуть с украинского пространства. В частности, есть угроза остановки их работать на территории Европы.

Как говорится в ежегодном отчете компании, переданном Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в Meta утверждают, что обработка данных на разных континентах играет решающее значение для ее бизнеса.

Новые европейские законы требуют, чтобы пользовательские данные хранились исключительно на европейских серверах, а Meta этому условию пока не соответствует и неизвестно, будут ли.

Между, тем аналитики подсчитали, что последствия закрытия этих соцсетей пагубно скажутся на доходах предприятий, ведь многие компании полагаются на рекламу именно на данных платформах.

Ранее сообщалось, что компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook - он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple. Речь идет о функции, которая получила название Подписки поклонников, которая позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.

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Также Главред писал о том, что американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне компания будет иметь название Meta.

По словам Цукерберга, название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания.

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