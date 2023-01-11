Всего 2 ложки горчичного порошка и ваш унитаз будет блестеть: как приготовить средство

Отмыть очень грязный унитаз можно при помощи очень дешевого и легкого в приготовлении средства.
Желтые разводы и следы ржавчины образовываются на унитазе даже у самой щепетильной хозяйки. Отвратительные пятная портят весь вид туалета, но от них можно с легкостью избавиться.
Одно из самых действенных средств в борьбе с налетом и ржавчиной - горчичный порошок.
Как приготовить смесь?
Возьмите по 2 столовые ложки лимонной кислоты и горчичного порошка, добавьте 4 столовые ложки крахмала. Все перемешайте.
Смесь разбавьте водой так, чтобы получилась кашица. Чашу увлажните, чтобы смесь лучше прилипала к поверхности унитаза. Порошок наносите равномерно и протрите самые загрязненные места.
Через 1-1,5 часа можно смывать. В итоге ваш унитаз будет блестеть и сверкать как новенький.
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Автор: Сергей Кущ